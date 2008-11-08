ЄС схвалить мандат для комісії з розслідування війни між Грузією та РФ

Брюссель. 8 листопада. УНІАН. Рада міністрів із загальних справ та зовнішні відносин ЄС на своєму засіданні 10-11 листопада планує схвалити мандат для комісії з розслідування причин та ходу російсько-грузинської війни.

Про це повідомило власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі джерело, близьке до французького Президентства в ЄС.

“Це питання міністри мають розглянути”, - сказав співрозмовник агентства.

Відповідаючи на запитання, чи погоджений буде цей мандат з російською стороною, співрозмовник агентства висловив сподівання, що обидві сторони конфлікту співпрацюватимуть з комісією.

“Ми сподіваємося, що і Росія, і Грузія співпрацюватиме з Комісією”, - сказав співрозмовник агентства.

Він не надав інших деталей.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня міністр закордонних справ головуючої в ЄС Франції Бернар КУШНЕР заявив, що ЄС готує міжнародне розслідування причин та ходу російсько-грузинської війни. За словами міністра, керівником комісії призначена “одна дама зі Швейцарії”, яка є спеціалістом з питань Кавказу.

15 вересня Б.КУШНЕР заявив, що ЄС наполягатиме на проведенні міжнародного розслідування, посилаючись на рішення, схвалене в той же день на засіданні Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС.

Ідея проведення незалежного міжнародного розслідування подій в Грузії у серпні цього року була висунута під час неформального засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС в Авіньоні 5-6 вересня цього року.

Проведення незалежного міжнародного розслідування підтримала у своїй резолюції від 2 жовтня і Парламентська Асамблея Ради Європи.