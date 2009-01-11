Тимошенко хоче бачити моніторингову місію в Україні не більше місяця

Київ. 11 січня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що термін повноважень багатосторонньої моніторингової комісії не повинен перевищити одного місяця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром Чехії Міреком ТОПОЛАНЕКОМ за підсумками переговорів в Києві, які завершилися в ніч з суботи на неділю.

«Ми вважаємо, що максимальний термін, впродовж якого повинна працювати ця комісія, – це один місяць. Ми вважаємо, що це є об`єктивним терміном, достатнім для того, щоб перевірити сумлінність і пунктуальність України. А далі – життя покаже, як ми просуватимемося в цьому напрямку», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, М.ТОПОЛАНЕК заявив, що Україна підписала протокол про допуск експертів до національної газотранспортної системи.

«За останні два дні вдалося розблоковувати ситуацію і зараз нічого не перешкоджає відновленню транзиту газу через Україну до країн ЄС. Україна виконала всі умови, щоб Росія відновила постачання газу», - сказав М.ТОПОЛАНЕК.