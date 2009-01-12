Віце-прем`єр Росії каже, що Україна сама відкликала декларацію по газу

Брюссель. 12 січня. УНІАН. Віце-прем`єр Росії Ігор СЕЧИН заявляє, що Україна сама відкликала декларацію до протоколу про моніторинг газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це І.СЕЧИН заявив сьогодні на прес-конференції в Брюсселі.

«Українська сторона сама відкликала поправку. Це віце-прем`єр Григорій НЕМИРЯ, який сам відкликав поправку, щоб уникнути правових колізій в майбутньому», - сказав він.

І.СЕЧИН зазначив, що на цей момент існує документ, підписаний всіма сторонами без будь-яких доповнень і питань.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні «Газпром» повідомив, що українська сторона підписала «Правила моніторингу транзиту природного газу через Україну» без жодних зауважень.

«Делегація ВАТ «Газпром» провела сьогодні вранці переговори в Києві. За підсумками переговорів українська сторона підписала «Правила моніторингу транзиту природного газу через Україну» без жодних зауважень», - говориться в повідомленні.

Як повідомив кореспондентові УНІАН начальник Управління зі зв`язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ, йому ще не вдалося одержати підтвердження цієї інформації ні в прес-службі прем`єр-міністра України, ні в прес-службі Президента України.

Нагадаємо, в ніч з 10 на 11 січня Україна підписала протокол про допуск експертів до національної газотранспортної системи.

11 січня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що Росія не визнає підписаний Україною протокол про транзит російського газу.

Того ж дня прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН пояснив своєму чеському колезі Міреку ТОПОЛАНЕКУ, що Росія не сприймає українську декларацію до протоколу. Під час телефонної розмови він зазначив, що український додаток до протоколу з російською стороною не обговорювався, перекручує саму суть документа про міжнародний контроль транзиту російського газу через територію України, а також обтяжує існуючу проблему питаннями, які не мають до неї ніякого відношення. У зв`язку з цим В.ПУТІН запропонував направити уряду Росії протокол, підписаний представниками України без доповнень і зауважень.