Україна продовжує переговори про надання газового кредиту

Київ. 29 липня. УНІАН. Україна продовжує переговори щодо залучення кредитних коштів для закупівлі природного газу у «Газпрому» з європейськими фінансовими організаціями і Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам на прес-конференції.

«Ми працюємо як з Європейською комісією, так і зі світовими фінансовими організаціями – європейськими фінансовими організаціями – це ЄБРР, Європейський інвестиційний банк. Крім того, ви знаєте, що ми точно також ведемо переговори і з «Газпромом» - з Російською Федерацією, які також зацікавлені в закачуванні газу в газові сховища України, економічно зацікавлені», - сказала глава уряду.

Разом з цим вона зазначила, що переговори за всіма напрямами щодо надання кредиту тривають.

«Поки що за жодним напрямом у нас немає результату. Ми продовжуємо переговорний процес, а поки що самостійно розраховуємося за закачування газу в сховища України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня цього року Росія заявила про можливі проблеми України зі своєчасною сплатою спожитого газу. Відповідно до контрактів, укладених “Нафтогазом України” і “Газпромом”, Україна повинна платити за спожитий газ до 7-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому було спожито газ. У разі затримки з платежами “Газпром” має право вимагати від України передоплату.

У червні Україна звернулася до Росії та країн Європейського Союзу з проханням про надання кредиту на 4,2 млрд. дол. для закачування газу в підземні сховища газу з метою забезпечення надійного транзиту газу в ЄС в зимовий період.

29 червня в Брюсселі відбулися технічні консультації між представниками Єврокомісії, України, Росії і міжнародних фінансових інститутів, що стосуються можливості надання кредиту. Європейська сторона погодилася сприяти в отриманні Україною кредиту в обмін на проведення реформ. Другий раунд консультацій відбудеться 17 липня.