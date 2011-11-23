В Раді Європи не помітили зменшення тортур до в`язнів в Україні

Брюссель. 23 листопада. УНІАН. Комітет із запобігання тортурам і нелюдяному або деградуючому ставленню або покаранню Ради Європи занепокоєний відсутністю прогресу в сфері ставлення до ув’язнених в Україні.

Про це йдеться в опублікованій сьогодні доповіді Комітету за підсумками візиту його делегації в Україну у вересні 2009 року.

«Під час візиту в 2009 році делегація Комітету знову отримала значну кількість заяв про недавнє фізичне погане поводження з ув’язненими особами з боку офіцерів внутрішніх справ», - наголошується в доповіді.

Здебільшого, за даними Комітету, погане поводження з ув’язненими застосовувалося під час допитів.

«У деяких випадках суворість заявленого поганого поводження була такою, що вона може розглядатися як така, що наближається до тортур (зокрема, застосування електрошокерів до різних частин тіла, асфіксія за допомогою пластикових пакетів чи протигазів з введенням сльозоточивого газу або сигаретного диму в протигази, введення палиці в презервативі в анальний отвір, удари по підошвах ніг, побиття ув’язнених у наручниках у підвішеному стані», - написано в доповіді.

При цьому деякі звинувачення були підтверджені медичним обстеженням, проведеним делегацією Комітету, а також, побічно, - медичною документацією у відвіданих Комітетом місцях ув’язнення.

У доповіді також наголошується, що в кімнатах офіцерів, що займаються кримінальними розслідуваннями, виявила нестандартні і не маркіровані предмети, такі як бейсбольні бити чи ломи.

У зв`язку з цим Комітет підкреслив ще раз свою рекомендацію видалити з будівель міліції всі предмети, які можуть бути використані для поганого поводження з ув’язненими.

У доповіді наголошується, що по відповідях українських властей можна говорити про зроблені значні зусилля для поліпшення поводження з ув’язненими. Разом з тим Комітет зазначає, що кількість одержаних ним в ході візиту 2009 року скарг свідчить про те, методи поганого поводження і тортур продовжують безкарно використовуватися українською міліцією.

Крім того, під час спілкування з ув’язненими, Комітет одержав ряд скарг на те, що офіцери міліції вимагали в них грошей за зняття звинувачень з них і звільнення.

У своїй доповіді Комітет рекомендує припинити практику, коли перед звільненням з місць ув’язнення, людей примушують підписувати документ про відсутність скарг на погане поводження.

У доповіді також наголошується, що ув’язнені не вірять в ефективну систему розслідування злочинів офіцерів міліції, котрі застосовують тортури, і рекомендує українській владі вжити термінові заходи для виправлення такої ситуації.

У доповіді наголошується, що в Україні рутинним стало проведення медичного обстеження ув’язнених у присутності офіцера внутрішніх справ, що є серйозним порушенням принципу медичної конфіденційності і може призводити до того, що ув`язнений не називатиме справжніх причин того, що відбулося з ним перед зверненням за медичною допомогою.

У зв`язку з цим Комітет вважає, що в разі скарг на погане поводження, ув`язнений має отримати право на обстеження в незалежного лікаря - при цьому без попереднього дозволу з боку слідства, прокурорів або суддів.