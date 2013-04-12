Баррозу у листі до Орбана підтвердив стурбованість останніми змінами до Конституції Угорщини

Брюссель. 12 квітня. УНІАН. Президент Європейської комісії Жозеф Мануел Баррозу у листі до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана підтвердив стурбованість останніми змінами до Конституції країни.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, Президент Єврокомісії не виключив можливості запуску процедури про порушення законодавства ЄС проти офіційного Будапешта, якщо проблемні питання не будуть зняті.

Ж.М.Баррозу звернув увагу на те, що передні висновки дослідження Єврокомісії свідчать про невідповідність низки положень нової Конституції країни законодавству ЄС, зокрема, положення щодо Європейського суду, щодо повноважень Президентства національного бюро судочинства, а також щодо обмежень на політичну рекламу для партій.

Ж.М.Баррозу закликав В.Орбана та угорський уряд вжити необхідних заходів для приведення положень Конституції у відповідність до європейського законодавства.