Українська опозиція закликає підписати угоду про асоціацію Україна-ЄС

Брюссель. 23 травня. УНІАН. Народний депутат України від фракції “Батьківщина” Леся Оробець закликає підписати угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні у Страсбурзі на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

“Перший та важливий месидж який я маю сказати, що угода про асоціацію має бути підписана у листопаді цього року”, - сказала український депутат.

Вона зазначила, що кілька кроків у напрямку до підписання угоди вдалося добитися від української влади, в тому числі, звільнення з ув’язнення колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, що, за словами депутата, стало в тому числі досягненням місії Європарламенту на чолі з Петом Коксом та Олександром Кваснєвським.

Л.Оробець зазначила, що на сьогодні залишається проблема ув’язнення колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

“Ми дуже стурбовані долею Тимошенко, і ми повинні здійснювати тиск”, - сказала депутат.

“Луценко дав нам шанс, що ми побачимо її не в клініці чи в’язниці, але на волі”, - додала вона.

Л.Оробець також наголосила на тому, що українська опозиція готова допомагати у схваленні законів, необхідних для підписання угоди про асоціацію.

У свою чергу представник партії “УДАР” Ростислав Павленко також закликав до підписання угоди про асоціації.

“Йдеться про підписання угоди не з (Президентом України Віктором – УНІАН) Януковичем, а з країною”, - сказав український депутат.

Він зазначив, що на сьогодні є логічні побоювання, що українська влада захоче “продати” підписання угоди українському суспільству, як свою перемогу.

“Вони можуть спробувати продати це, але українці не куплять”, - підкреслив Р.Павленко.