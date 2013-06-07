В Раді Європи хочуть зрозуміти, чи можуть ”плівки Мельниченка” бути доказом

У Раді Європи нагадали, що так і не отримали від України роз’яснень щодо можливості використання плівок Мельниченка у вигляді доказів

Брюссель. 7 червня. УНІАН. Комітет міністрів Ради Європи на засіданні 4-6 червня розглянув стан виконання Києвом рішення Європейського суду з прав людини у справі “Гонгдзе проти України”.

Як передає кореспондент УНІАН, у своєму рішення Комітет зазначив, що так і не отримав від Києва інформацію, про яку просив під час свого попереднього засідання у грудні 2012 року.

У рішенні нагадується, що в грудні Комітет запросив додаткову інформацію у зв’язку із розслідуванням Генеральною прокуратурою України справи проти можливої причетності колишнього Президента Леоніда Кучми до вбивства журналіста, зокрема, щодо рішення Конституційного суду України про неможливість використовувати “плівки Мельниченка” у вигляді доказів, як такі, що були записані у незаконний спосіб.

Комітет міністрів, зокрема, хотів отримати роз’яснення щодо того, як законодавством України забезпечується баланс права на ефективне розслідування з іншими правами, в тому числі, правом не отримувати докази незаконним шляхом. У рішенні нагадується, що відповідно з висновком Конституційного суду України від 20 жовтня 2011 року складається враження про необхідність автоматичного вилучення з судового процесу усіх доказів, отриманих незаконним шляхом без будь-яких можливостей для балансу конкуруючих інтересів.