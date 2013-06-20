В рамках місії Кокса-Кваснєвського обговорюється велике коло питань, як вирішити справу Тимошенко

Брюссель. 20 червня. УНІАН. В рамках місії Кокса-Кваснєвського обговорюється велике коло питань, як вирішити справу колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Про це кореспонденту УНІАН заявив заступник голови партії “Батьківщина” Григорій Немиря телефоном з Відня, де він брав участь у надзвичайному саміті Європейської народної партії, відповідаючи на прохання дати зрозуміти, що міг мати на увазі Президент України Віктор Янукович, коли заявив лідеру фракції “Батьківщина” в парламенті країни про переговори з європейськими партнерами щодо відправлення Ю.Тимошенко на лікування до Європи.

“Я не розмовляв з Арсенієм після цієї зустрічі, я можу сказати, що всім відомо, що є місія Кокса-Кваснєвського, яка має мандат Євролпейськрого парламенту, за підтримки Європейської комісії, яка зараз продовжує працювати нарощувати свої зусилля. І в рамках цієї місії обговорюється велике коло питань, пов’язаних як з питаннями політичного вирішення цього так і з гуманітарними аспектами”, - сказав він.

Г.Немиря не надав інших деталей.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня Президент України Віктор Янукович зустрівся з лідером фракції “Батьківщина” Арсенієм Яценюком, де і я заявив про переговори щодо направлення Ю.Тимошенко на лікування за кордон.