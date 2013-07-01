Брюссель. 1 липня. УНІАН. Європейська комісія очікує роз’яснень від США щодо повідомлень про шпіонаж.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві Євро комісії, текст якої передано УНІАН.

“ЄС очікує на інформацію від влади США. Ясність та прозорість – те, чого ми очікуємо від партнерів та союзників, і це те, чого ми очікуємо від США”, - написано в заяві.

Єврокомісія наголосила, що новини про стеження викликають стурбованість, якщо буде доведена їхня правдивість.

У Комісії також наголосили, що одразу після повідомлень про стеження за інституціями ЄС Європейська служба зовнішніх дій звернулася до США з проханням надати пояснення.

Як повідомляв УНІАН, про те, що приміщення європейських інституцій перебувають під стеженням з боку США повідомив німецький журнал Der Spiegel.

Видання зазначало, що стеження, зокрема, розповсюджувалося на телефонні лінії та Інтернет.

Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон та Президент Європарламенту Мартін Шульц вже висловили свою стурбованість з приводу цієї інформації.