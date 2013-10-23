Баррозу закликає українську владу виконати всі вимоги ЄС для підписання Угоди про асоціацію

Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу закликає українську владу повністю виконати вимоги, які висуває Євросоюз до України для підписання Угоди про асоціацію, заявивши що наступні кілька тижнів є "надзвичайно важливими" для досягнення прогресу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на сесії Європарламенту в Страсбурзі.

"Звичайно, ми очікуємо, що наші партнери будуть дотримуватися і виконають зобов’язання щодо реформ і цінностей, які лежать в основі наших партнерств", - сказав Баррозу.

"Відтак я звідси виступаю із закликом до України виконати вимоги, які залишаються, і скористатися нагодою того, що місія Кокса-Квасневського була подовжена", - сказав Баррозу у виступі перед депутатами Європарламенту.

"Я вважаю, що наступні тижні є надзвичайно важливими для України, і я роблю сильний заклик і до нас, і до України досягти прогресу в цьому процесі", - додав він.

У свою чергу речник Єврокомісії Олів’є Баї сказав у коментарі УНІАН, що хоч президент Баррозу не закликав конкретно до звільнення колишнього прем’єра Юлії Тимошенко і не називав її імені у своєму виступі, однак найсерйознішою перешкодою на шляху підписання Угоди залишається ув’язнення екс-прем’єра.

Раніше термін місії спецпредставників Європарламенту Пета Кокса та Олександра Квасневського був подовжений до середини листопада.

Также Баррозу під час виступу сказав, що хоча ЄС концентрується нині на внутрішніх пріоритетах, однак він "не повинен втрачати уваги до зовнішньої відповідальності - зокрема щодо найближчих сусідів."

"Нашою спільною метою є підписання Угоди про асоціацію, включно зі створенням глибоких та всеосяжних зон вільної торгівлі", - сказав президент Єврокомісії. "Вільний вибір цих країн ("Східного партнерства" - УНІАН) має поважатися усіма", - сказав Баррозу.