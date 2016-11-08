ЄС надасть Україні 2,3 мільйона євро на реформи в енергетичному секторі

ЄС надасть підтримку Міністерству енергетики та вугільної промисловості України в рамках проекту "Допомога ЄС у реформуванні енергетичного сектору України згідно з її міжнародними зобов'язаннями", з метою забезпечення фінансової стабільності та обліку екологічних аспектів у розвитку сектора, повідомила під час презентації проекту голова відділу міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міненерговугілля Олександра Козловська.

"В рамках цього проекту ми зможемо реалізувати такі ініціативи, як приведення нашого законодавства до норм Третього енергопакету, напрацювання в сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії, у сфері екологічного законодавства, створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів", - сказала Козловська.

Згідно з розданим в ході заходу прес-релізу, бюджет фінансованого ЄС проекту становить 2,3 мільйона євро і розрахований на 30 місяців.

Радник з питань енергетики і транспорту представництва ЄС в Україні Йоганнес Баур зазначив, що Україна вже досягла певного прогресу в реформу енергетичного сектора.

"У теж час ще необхідно створити конкурентний ринок електроенергії, модернізувати інфраструктуру та багато іншого", - сказав Баур.

Він також висловив сподівання, що Верховна Рада найближчим часом прийме закон "Про ринок електричної енергії України", що дозволить залучити іноземних інвесторів на конкурентний ринок.

"Міністерство сподівається, що цей проект допоможе знайти відповіді на проблемні питання, які виникають у процесі проведення реформ і при підготовці вторинного законодавства. Досвід країн ЄС допоможе Україні знайти кращі рішення під час реалізації системних реформ", - резюмувала Козловська.

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Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект "Про ринок електричної енергії", який передбачає запровадження конкурентних відносин на ринку електричної енергії, у тому числі і на роздрібному, де кінцевий споживач зможе обирати постачальника електроенергії.

Цей законопроект відповідає вимогам Третього енергетичного пакету, а також враховує норми чинного закону "Про функціонування ринку електричної енергії України", який сьогодні визначає організацію даного ринку в цілому.

Разом з прийняттям даного законопроекту також повинні бути прийняті нормативно-правові акти, які будуть регламентувати функціонування декількох ринків (замість діючих оптового і роздрібного) – ринку двосторонніх договорів (прямих контрактів між виробником і покупцем електроенергії), ринку "на добу вперед", добового ринку, балансуючого ринку, ринку допоміжних послуг та роздрібного ринку, на якому електроенергію купують домогосподарства.

Також законопроект передбачає проведення корпоратизації компанії-оператора об'єднаної енергосистеми "Укренерго", а також впровадження нового механізму гарантованої закупівлі електроенергії, виробленої з альтернативних джерел.