"Укрзалізниця" отримає 300 мільйонів євро кредиту ЄБРР та ЄІБ

Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" погодила останні деталі кредиту на 300 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на електрифікацію напрямку Долинська - Миколаїв - Колосівка, повідомив на своїй сторінці у мережі Facebook голова правління компанії Войцех Бальчун.

"В цілому - йдеться про 300 мільйонів євро. За 150 мільйонів від кожного з банків. Вигідні умови, прийнятні терміни. Узгодили графік підготовки всіх документів, які дозволять швидко вийти на підписання цих угод", - написав Бальчун.

Керівник "Укрзалізниці" наголосив, що провідні європейські банківські інститути сприймають компанію як надійного партнера для довготривалої співпраці.

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Зокрема, він зазначив, що Європейський інвестиційний банк вже сьогодні висловлює готовність до фінансування інших масштабних проектів "Укрзалізниці", зокрема по відновленню локомотивного парку.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" заявляла про плани протягом 2015-2017 років зосередитися на електрифікації напрямку Долинська – Миколаїв – Колосівка, що сприятиме підвищенню ефективності перевезень до портів Великої Одеси та Миколаєва.

В числі позитивних змін, які принесе електрифікація напрямку, "Укрзалізниця" також назвала вірогідне збільшення на 20-25% швидкості руху вантажних поїздів, що призведе до скорочення часу доставки вантажів.

На сьогоднішній день експлуатаційна мережа залізниць України становить майже 22 тисяч кілометрів шляхів, з яких електрифіковано 47,4%.