Україна, Угорщина та ЄС домовилися про фінансування Дунайської транснаціональної програми

Україна, Угорщина і Європейський Союз підписали Угоду про фінансування Дунайської транснаціональної програми на суму 5 мільйонів євро.

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Як передає власний кореспондент УНІАН, угоду між урядами України, Угорщини та Європейською комісією було підписано в п'ятницю, 8 грудня, в Брюсселі в рамках засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

З боку України документ підписав віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, а від Єврокомісії - начальник відділу Генерального директорату Єврокомісії з питань регіональної політики та урбанізації Жан-П'єр Халкін.

Угода про фінансування Дунайської транснаціональної програми створює правові підстави для фінансування Єврокомісією проектів за участю українських партнерів у рамках ініціативи. Фінансування проектів буде здійснюватись за такими пріоритетними напрямами як підвищення готовності до управління екологічними ризиками в Дунайському регіоні; підвищення конкурентоспроможності для бізнесу та соціальних інновацій; сприяння сталому використанню природної і культурної спадщини і ресурсів; підвищення інвестиційної спроможності для вирішення основних суспільних проблем.

Заходи, які буде вжито для виконання програми, що передбачають реалізацію спільних проектів транскордонного співробітництва, спрямованих на соціально-економічний розвиток української частини Дунайського регіону (Київська, Одеська, Івано-Франківська і Закарпатська області), що, в свою чергу, буде сприяти виконанню Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.