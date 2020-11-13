Як американці створили гру про війну японців з монголами. Огляд артбука Ghost of Tsushima

Екшн Ghost of Tsushima вже пів року поспіль не виходить із топів продажів. Щоб так вразити геймерів грою про феодальну Японію, художникам, програмістам і дизайнерам із Сіетла довелось прикласти чимало зусиль. І це можна побачити в артбуці "Світ гри Ghost of Tsushima". Детально про нього – у нашому матеріалі.

Ghost of Tsushima – безумовно одна з найкрасивіших ігор цього року. І справа не у фантастичній графіці. Проект американської студії Sucker Punch приваблює арт-дизайном. Це видовищні краєвиди: бамбукові ліси, святилища, що потопають у золотому листі та безтурботні рисові поля, стривожені ногами незліченної монгольської армії.

Створювати гру про реальну історичну подію – навалу монгольської імперії на японський острів Цушіма для розробників із Сіетла було сміливим кроком. Багато хто з журналістів був певен, що їм не вдасться. Але численні схвальні відгуки, перш за все від японських геймерів показали, що Sucker Punch відмінно впоралися з роботою.

До нас потрапив примірник артбука "Світ гри Ghost of Tsushima", який наглядно зображує як ретельно автори підходили до створення самурайського екшена.

На 207 сторінках розробники розповіли про створення локацій, персонажів, візуальний дизайн та показали розкадрування катсцен як до демоверсії, так і до певних сюжетних подій у грі. І вся це у еталонному виданні від Malopus з якісним перекладом українською від спілки локалізаторів "Шлякбитраф".

Передати відчуття через мистецтво

Передати усю красу японських краєвидів, сидячі у Сіетлі майже нереально. Тож розробники спакували чемодани і вирушили у країну сонця що сходить – прямісінько на острів Цушіма.

"Дехто з наших колег з японської студії Sony Interactive Entertainment люб’язно поводив нас Японією та островом Цушіма. Під час двох подорожей ми побували на узбережжях, де відбувалися історичні події, відвідали чудесні храми та святилища, зробили тисячі світлин, зібравши додатковий матеріал для решти команди", – розповів артдиректор Sucker Punch, Джейсон Коннелл.

Однак дизайнери не стали відтворювати побачене із фотографічною точністю. Натомість вони вирішили передати квінтесенцію власних емоцій від місцевих краєвидів.

"Реалістичність не була нашою основною метою. Ми хотіли створити пам’яткий світ зі своїми винятковими місцинами, які простягалися б через увесь острів. Тож ми обрали глибокі насичені барви для дерев, квітів та навіть неба, щоб у такий спосіб зробити світ виразним – це було для нас важливішим за реалістичність", – розказав артдиректор Sucker Punch.

Взагалі розробникам вдалося влучно маніпулювати кольорами, створюючи цим потрібний настрій для сцени.

Мальовничі поля можуть змінитися на сірі села з понівеченими хатами, щоб показати трагедію війни. Або ж вся сцена може бути залита багряним – для створення напруження перед битвою.

Кольори та дрібні деталі стали ще більш важливими у дизайні персонажів.

Герої Цушіми

Створюючи обладунки для Джіна Сакая, головного героя гри, творці відштовхувалися від екіпірування самураїв періодів Камакура та Хейан. Тож наряди героя просякнуті самурайською естетикою. Однак для перетворення Джіна із гордого воїна на Привида, грізного вбивцю загарбників, авторам довелось приглушити кольори та полегшили обладунки. Привид діє вночі, він тихий і швидкий – саме тому вбрання Джіна у ролі Привида більш практичне і непримітне.

"Разом з метаморфозами персонажа змінюється і його броня: від масивних, незграбних традиційних самурайських обладунків до легшого облачення Привида, що забезпечує максимум рухливості", – ділиться провідний художник Sucker Punch, Джун Вей Джо.

А от з самурайськими обладунками пана Шімури (джіто Цушіми) автори змогли розгулятися. Взагалі то, Sucker Punch максимально детально показали в артбуці створення костюмів не лише для японських персонажів гри, але й для монгольських воїнів, ватажків та самого Хотун-хана.

До того ж в артбуці є чималий розділ, присвячений кооперативному режиму "Легенди". Тут і локації, і демони, і моторошна відьма Ійо.

Та що стало справжньою несподіванкою, так це детальне розкадрування демоверсії, яку показували ще на E3 2018. А також першої сцена за битвою на Комодському кряжі, добиваннями та іншими сюжетними моментами гри. Такі подробиці препродакшену рідко зустрічаються в артбуках.

А ось що трохи розчарувало – поодинокі помилки в тексті. Це не критично, але вони є. Однак це з лишком перекривають арти примірника – вони настільки вражаючі, що кожен з них – маленький витвір мистецтва. А через альбомний формфактор артбуку складається враження, що гортаєш збірку картин японських митців.

Загалом після знайомства з артбуком виникає бажання знову пірнути у Ghost of Tsushima та разом з іншими гравцями підкорити кооперативний режим "Легенди". До речі, ось наш огляд цього режиму.

Сергій Коршунов

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