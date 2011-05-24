Кримські оздоровниці передадуть ізраїльській компанії

Керівництво Федерації профспілок України планує передати ряд санаторіїв і готелів в Криму в управління ізраїльській компанії.

Про це заявив голова Ради міністрів автономії Василь ДЖАРТИ, повідомляє офіційний сайт Радміну АРК.

«Передача кримських профздравниць в управління ізраїльській компанії може призвести до їх фактичної ліквідації», - сказав В.ДЖАРТИ.

Він наголосив, що, як свідчить досвід і практика минулих років, подібні операції, як правило, закінчуються фактичною ліквідацією санаторіїв. За словами В.ДЖАРТИ, території здравниць забудовуються елітними котеджами і санаторно-курортне лікування припиняє своє існування.

«Приймаючи таке рішення, ніхто не вважав за потрібне поцікавитися думкою кримчан. Ми вже маємо сумний досвід, коли ряд санаторіїв знищували – від них залишилися лише назви і окремі корпуси, а на місці колишніх санаторних парків тепер стоять елітні будинки. Я побоююся, аби прекрасні місця на Південному березі Криму, в Євпаторії, не спіткала така ж доля», – сказав В.ДЖАРТИ.

Прем`єр-міністр АРК вважає дії ФПУ такими, що не сприяють розвиткові Криму як санаторно-курортного регіону.

«Президент України визначив Крим як базовий регіон для реалізації національних проектів, і розвиток санаторно-курортного комплексу є одним із стратегічних напрямів», - сказав В.ДЖАРТИ.