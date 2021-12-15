"Людей розкидало по дорозі як ляльок": чи покарають 16-річного водія, який скоїв ДТП у Луцьку

Сісти за кермо, не маючи водійського посвідчення, порушити правила дорожнього руху кілька разів, тікати від поліції, в’їхати у людей, які чекали на регульованому пішохідному переході, а потім розповідати, що усе це сталося через несправні гальма… Будь-які "виправдання" перекреслює те, що усі порушення твої друзі знімають на відео та викладають у сторіз. А ціна такої "слави" - людські життя.

Останнім часом аварії за участі неповнолітніх водіїв в Україні стали поганою традицією. Наприкінці жовтня сталася резонансна ДТП у Харкові, у якій 16-річний кермувальник Infiniti на шаленій швидкості зіткнувся з іномаркою, водій якої загинув на місці. І от вже 12 грудня його одноліток у Луцьку в’їхав у людей, які перетинали дорогу на пішохідному переході. На щастя, обійшлося без загиблих.

"Опинилася ніби в іншій реальності"

У неділю, 12 грудня, близько 14:00, на проспекті Свободи у Луцьку на великій швидкості у людей, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора, врізався автомобіль.

"Тікаючи від екіпажу патрульних та не виконуючи законні вимоги полісменів про зупинку, водій Renault Megane промчав на червоне світло та в’їхав у людей, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході. Після цього зіткнувся з деревом і дорожнім знаком на перехресті з вулицею Чорновола. За кермом був 16-річний хлопець, в салоні – ще двоє його товаришів. Після зіткнення неповнолітні намагались втекти, однак поліцейські з громадянами їх затримали", - розповіли перші подробиці ДТП у поліції Волинської області.

Ще до моменту аварії молодики порушили правила дорожнього руху – перетнули дві суцільні смуги. Це помітили поліцейські і намагалися їх зупинити.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали шестеро людей. Причому у реанімаційному відділенні перебуває 39-річна лучанка, а її 5-річний син – в обласній лікарні. Ще четверо жінок отримали забої та переломи. Після надання медичної допомоги їх відпустили додому. Серед них – доцент кафедри права Луцького національного технічного університету Вікторія Грановська. Про пережите жінка написала у Facebook.

"Сьогодні опинилася ніби в іншій реальності… Щодня розповідаю студентам про їхні права, кримінальні правопорушення, про порядок притягнення до кримінальної відповідальності, про правоохоронну систему, яка має захищати громадян… І ось ти спокійно стоїш на пішохідному переході, чекаєш, поки буде зелене світло… Але, виявляється, зелене світло нічого не означає для декількох малолітніх покидьків, які взяли у татуся ключі від машини і вирішили зняти круті відоси! Яка ціна таких відео? Життя та здоров‘я людей! Коли перед твоїми очима людей – жінок, маленьку дитину - розкидає по дорозі як ляльок, а сам ти опиняєшся під колесами цієї автівки, лежиш на дорозі, від болю не маючи змоги встати, у тебе всередині усе завмирає", - поділилася своїми емоціями жінка.

Вікторія потрапила в аварію разом із сестрою. У жінки травми, через які вона не може ходити, а у її сестри – зламана нога й розтрощений лікоть.

"Допомагали небайдужі перехожі. Вони допомогли дійти до "швидкої". Далі – медикаменти, злякані і заплакані очі мами, якій ще й довелося усе це побачити! В лікарні нас оглянули, дали довідку про мій стан здоров‘я й отримані травми. Лікар сказав, що треба взяти лікарняний у сімейного й кілька днів не вставати. На виході, куди мене виніс чоловік, бо стан поки не дозволяє ходити, я зустрілася з полісменами. Вони поки не поставили мені жодного запитання, окрім місця роботи й паспортних даних", - каже постраждала лучанка.

Житель Луцька Сергій Котов у коментарях під дописом Вікторії Грановської написав, що його діти навчаються разом з постраждалим хлопчиком, тож знає і його маму, яка наразі у реанімації. За словами чоловіка, у неї тяжка черепно-мозкова травма та буквально роздроблені кістки тазу. Жінка перебуває у комі.

Гнали зі швидкістю 120 кілометрів на годину

Скоїв страшну аварію 16-річний лучанин Дмитро Рудюк. Того дня він взяв ключі від автомобіля свого вітчима, який на заробітках закордоном, навіть не запитавши дозволу у мами, і поїхав кататися з друзями. А, порушивши правила дорожнього руху, почав втікати від поліцейських. Все це молодики робили під гучну музику у салоні, знімаючи відео для сторіз.

Знайомі хлопця кажуть, що характер у нього доволі складний і нібито він вже мав проблеми з законом. Проте в поліції такої інформації немає.

"Встановлено, що водій та його пасажири навчаються на першому курсі Луцького вищого професійного училища на токаря, є місцевими жителями. Сім’ї і винуватця, і неповнолітніх пасажирів на обліках служби у справах дітей не перебувають. Попередньо відомо, що за кермом того дня водій був тверезим. Але остаточний висновок має надати експертиза", - прокоментували УНІАН у поліції Волинської області.

Згодом заступник начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області Сергій Козак в ефірі місцевого телеканалу "Конкурент TV" розповів, що молодики гнали вулицями міста зі швидкістю близько 120 кілометрів за годину. До того ж, не виключено, що за кермо (з дозволу батьків, чи без нього) хлопець сідав не вперше, адже добре знав, де лежать ключі від авто.

"Коли ще до аварії водій перетнув подвійну суцільну смугу, за ним одразу виїхало авто патрульної поліції з синьо-червоними проблисковими маячками та сиреною. Правоохоронці намагалися зупинити порушника. Але хлопець та його друзі, бачивши, що їх переслідують, знімали все на відео та встигали викласти це у соцмережі. Вони спеціально уникали поліції, на деяких ділянках дороги їхня швидкість становила 120 кілометрів за годину", - сказав Козак.

Також у поліції кажуть, що коли порушників все ж затримали, вони почали вигадувати різні історії – мовляв, то гальма відмовили, то ще щось. Проте остаточно всі обставини трагедії має встановити експертиза.

За фактом ДТП в поліції відкрили провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. 16-річному керманичу оголосили про підозру. За порушення правил дорожнього руху, яке спричинило тяжкі тілесні ушкодження, йому загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років.

14 грудня порушнику, який перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту (проте він передбачає відвідування занять в училищі). До суду мати хлопця з журналістами не спілкувалася і не коментувала трагедію. Однак під час судового слухання зазначила, що шкодує через те, що накоїв її син, і додала, що він має понести справедливе покарання, на яке заслуговує. Сам хлопець спілкуватися з представниками ЗМІ відмовився.

Мирослава Бзікадзе

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