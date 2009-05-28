Азербайджанці сьогодні святкують День незалежності своєї країни

Харків. 28 травня. УНІАН. Азербаджанці сьогодні відзначають День незалежності своєї країни.

Як передає кореспондент УНІАН, урочисте свякування дня незалежності Азербайджану напередодні пройшло у Харкові.

Організатором торжества виступило Представництво Всесвітнього конгресу азербайджанців в Україні.

На святковому вечері в ресторані «Шехерезада» азербайжанців привітали представники влади, громадських організацій, депутати, гості з Баку і Києва. У своїх виступах учасники зібранні торкнулися історичного минулого Азербайджану та України, наголосили на необхідності розвивати культурні та еконмічні звязки з двома дружніми країнами.

Артисти зі столиці України та Харкова представили на святі велику концертну програму, яка включала азербайджанські, українські пісні і танці, а також твори інших народів.

Довідка УНІАН. Представництво Всесвітнього Конгресу азербайджанців в Україні офіційно зареєстроване Мінюстом України 8 грудня 2006 р. і є першою міжнародною громадською організацією азербайджанської діаспори на території колишнього СНД. 9 грудня 2008 р. конференція ПВКАУ «Голодомор – злочин проти українського народу» офіційно визнала Голодомор 1933 р. геноцидом, злочином радянської влади проти української нації. ПВКАУ звернулося до Міллі Меджліс Азербайджану з пропозицією офіційно визнати Голодомор геноцидом українського народу. 21 грудня 2008 р. Азербайджан став співавтором Декларації «Про вшанування 75-ої річниці Голодомору 1932-1933 рр. в Україні».

Фото Андрія Кравченка