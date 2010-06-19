Більшість підтримує зміну зовнішнього вигляду Харкова – опоненти «Зеленого фронту»

Харків.19 червня. УНІАН. Більшість харків’ян підтримує зміну зовнішнього вигляду Харкова, зокрема ті перетворення, як стосуються розв’язання транспортних проблем у центрі міста та облаштування дороги в парку ім. Горького, і не поділяє позицій так званих захисників дерев із «Зеленого фронту».

Про це сказав в інтерв’ю кореспонденту УНІАН представник ініціативної групи на підтримку дій влади Вадим ГУСАКОВ, коментуючи результати громадських слухань «Захист зелених насаджень та лісопарку міста Харкова», як пройшли сьогодні в приміщенні Київської районної ради.

За його словами, «більшість харків’ян розуміють», що пробивка дороги в парку ім. Горького «створить зручності для жителів і гостей Харкова», оскільки «вирішить проблеми руху автотранспорту в центральній частині міста». В.ГУСАКОВ наголосив, що цей проект він вважає «особливо важливим для майбутнього нашого міста».

Говорячи про інші, представлені у Харкові і на слуханнях точки зору, В.ГУСАКОВ назвав «надуманими аргументи», з якими виступають, як він висловився, «націоналістичні маргінали», і йому незрозумілою, зокрема, є «позиція Арсена АВАКОВА, який робить собі на цьому імідж».

В.ГУСАКОВ сказав, що «повідомлення преси про якісь масову незгоду харків’ян» він не вважає об’єктивними, бо «про це пишуть проплачені ЗМІ», а правда полягає в тому, що «сьогодні тисячі людей підтримали дії міської влади». Таким чином, підсумував він, «всі намагання створити піар-шоу пронаціоналістичних сил зазнали поразки, і люди на провокації не піддалися».

Як передає кореспондент УНІАН, у Харкові завершилися загальноміські слухання на тему «Захист зелених насаджень та лісопарку міста Харкова». На зборах було ухвалено резолюцію, одним з пунктів яких стало рішення про створення в Харкові робочої групи щодо взаємодії виконавчих органів міської ради та громадськості з питань захисту навколишнього середовища.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня члени харківських громадських організацій, які не потрапили до приміщення Київської райради Харкова на загальноміські громадські слухання на тему «Захист зелених насаджень та лісопарку Харкова», ухвалили власну резолюцію.

За словами авторів альтернативної резолюції, громадські організації вимагають негайно запровадити мораторій на вирубування зелених насаджень у Харкові, а також на всі види відчуження територій парків, на зміну їх цільового призначення та будь-якого будівництва на території зелених зон.