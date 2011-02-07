На базі ХНУ ім. Каразіна діятиме українсько-російська лабораторія

Харків. 7 лютого. УНІАН. На базі Харківського національного університету ім. Каразіна буде створено першу українсько-російську лабораторію спільних досліджень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам Генеральний консул Російської Федерації у Харкові Всеволод ФІЛІПП.

За його словами, Харківська область має великий науковий потенціал, що є передумовою широкої співпраці, зокрема, з сусідньою Бєлгородською областю.

«Для нас дуже важлива співпраця у сфері спільних досліджень, що ведеться на базі вищих навчальних закладів двох областей», - сказав В.ФІЛІПП.

За його словами, наразі «триває робота над створенням українсько-російських лабораторій в галузі спільних досліджень у сфері нанотехнологій, охорони довкілля, медицини, а також у сфері мас-медіа».

Дипломат повідомив, що першу спільну лабораторію буде створено на базі двох вишів - Бєлгородського державного університету та Харківського національного університету імені Каразіна.