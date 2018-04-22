Щоб заспокоїти громадськість, регіони відправлять у відставку Кернеса?

Отже, вибори стартували. Кожна політична сила сушить тепер голову над тим, як зберегти, а бажано примножити електорат своїх партій. Скажімо, експерти прогнозують чимало сюрпризів на виборах для Партії регіонів у, здавалося б, вірних їй східних областях. Наприклад, дані соцопитувань у Харкові свідчать, що дії мера, який представляє конкретну політичну силу, приводять до втрат голосів цією самою силою.

Нагадаємо, що головним результатом виборів 2006 року в Харківській області стала перемога Партії регіонів (51,7% голосів) і її кандидата в мери – Михайла Добкіна. При цьому, як вважають експерти, його партійність зіграла вирішальну роль. Також Партія регіонів стала лідером і на виборах до місцевих рад. Однак діяльність Михайла Добкіна з командою, як свідчать уже свіжі соціологічні опитування, призвела до падіння рейтингів не тільки самого мера, а й “регіоналів” загалом.

Передача комунальних підприємств міста в концесію іноземним фірмам, створення "Житлокомсервісу" викликали неоднозначну реакцію навіть серед його соратників по партії. Віце-прем`єр Володимир Рибак, який займається в уряді питаннями реформи ЖКГ, заявив, що Кабмін не поспішатиме з рекомендаціями іншим містам переймати досвід Харкова. І ще б пак, у результаті експериментів мера і Геннадія Кернеса сьогодні в другому за населенням місті країни тарифи ЖКГ удвічі вищі, ніж у середньому в Україні. Про обіцянки градоначальника під час виборчої кампанії знизити тарифи можна навіть не згадувати.

Адже Харків є дуже важливою електоральною “житницею” для Партії регіонів. На території Харківської області проживає близько 3 мільйонів виборців. І пояснити їм, чому харків`яни повинні знову підтримати Партію регіонів на виборах буде дуже складно. Можливо, з цим завданням міг би впоратись Євген Кушнарьов, але блискучого трибуна, на жаль, вже немає в живих.

Тому неважко припустити, що сьогодні в Партії вельми побоюються не дуже позитивного результату голосування. Можливо тому, як подейкують, голова Харківської облради і обласного виборчого штабу Партії регіонів Василь Салигін прагне відмежуватися від своїх союзників з міського штабу і діяти самостійно.

Яким чином “регіонали” зможуть виправляти ситуацію?

Відкрите “пресування” виборців за принципом «хто не голосуватиме - відключимо газ», може дати результат, діаметрально протилежний бажаному. Як відомо, якщо перекрутити гайку, вона може тріснути. А місцева влада вже закрутила гайки в Харкові до краю.

Ще один варіант - “прилаштування” недолугого мера на роботу в парламент, включивши його в другу сотню виборчого списку.

Але низка експертів не виключає третього варіанту. Щоб випустити пару, можна “піти” секретаря міськради Геннадія Кернеса. Це, загалом, має трохи заспокоїти громадську думку і місцеву бізнес-еліту. У будь-якому разі, Партії регіонів доведеться кимсь з них пожертвувати.

Який варіант виберуть «регіонали»?

Знають про це лише вони. У будь-якому разі, їм дуже непросто, оскільки на хвилі дій і критики влади посилюються позиції БЮТ і його харківського лідера Олександра Фельдмана. Як відомо, на минулих парламентських виборах у Харківській області БЮТ посів друге місце, зібравши майже 13% голосів. Цього разу БЮТ розраховує взяти в регіоні більш як 20 відсотків. «Регіони», звичайно, піддають сумніву таку перспективу. На словах. А насправді? Розлучатися з владою нелегко. Отже, треба шукати вихід.

Павло Кернозов