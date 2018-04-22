Щоб заспокоїти громадськість, регіони відправлять у відставку Кернеса?
Отже, вибори стартували. Кожна політична сила сушить тепер голову над тим, як зберегти, а бажано примножити електорат своїх партій. Скажімо, експерти прогнозують чимало сюрпризів на виборах для Партії регіонів у, здавалося б, вірних їй східних областях.
Отже, вибори стартували. Кожна політична сила сушить тепер голову над тим, як зберегти, а бажано примножити електорат своїх партій. Скажімо, експерти прогнозують чимало сюрпризів на виборах для Партії регіонів у, здавалося б, вірних їй східних областях. Наприклад, дані соцопитувань у Харкові свідчать, що дії мера, який представляє конкретну політичну силу, приводять до втрат голосів цією самою силою.
Нагадаємо, що головним результатом виборів 2006 року в Харківській області стала перемога Партії регіонів (51,7% голосів) і її кандидата в мери – Михайла Добкіна. При цьому, як вважають експерти, його партійність зіграла вирішальну роль. Також Партія регіонів стала лідером і на виборах до місцевих рад. Однак діяльність Михайла Добкіна з командою, як свідчать уже свіжі соціологічні опитування, призвела до падіння рейтингів не тільки самого мера, а й “регіоналів” загалом.
Передача комунальних підприємств міста в концесію іноземним фірмам, створення "Житлокомсервісу" викликали неоднозначну реакцію навіть серед його соратників по партії. Віце-прем`єр Володимир Рибак, який займається в уряді питаннями реформи ЖКГ, заявив, що Кабмін не поспішатиме з рекомендаціями іншим містам переймати досвід Харкова. І ще б пак, у результаті експериментів мера і Геннадія Кернеса сьогодні в другому за населенням місті країни тарифи ЖКГ удвічі вищі, ніж у середньому в Україні. Про обіцянки градоначальника під час виборчої кампанії знизити тарифи можна навіть не згадувати.
Адже Харків є дуже важливою електоральною “житницею” для Партії регіонів. На території Харківської області проживає близько 3 мільйонів виборців. І пояснити їм, чому харків`яни повинні знову підтримати Партію регіонів на виборах буде дуже складно. Можливо, з цим завданням міг би впоратись Євген Кушнарьов, але блискучого трибуна, на жаль, вже немає в живих.
Тому неважко припустити, що сьогодні в Партії вельми побоюються не дуже позитивного результату голосування. Можливо тому, як подейкують, голова Харківської облради і обласного виборчого штабу Партії регіонів Василь Салигін прагне відмежуватися від своїх союзників з міського штабу і діяти самостійно.
Яким чином “регіонали” зможуть виправляти ситуацію?
Відкрите “пресування” виборців за принципом «хто не голосуватиме - відключимо газ», може дати результат, діаметрально протилежний бажаному. Як відомо, якщо перекрутити гайку, вона може тріснути. А місцева влада вже закрутила гайки в Харкові до краю.
Ще один варіант - “прилаштування” недолугого мера на роботу в парламент, включивши його в другу сотню виборчого списку.
Але низка експертів не виключає третього варіанту. Щоб випустити пару, можна “піти” секретаря міськради Геннадія Кернеса. Це, загалом, має трохи заспокоїти громадську думку і місцеву бізнес-еліту. У будь-якому разі, Партії регіонів доведеться кимсь з них пожертвувати.
Який варіант виберуть «регіонали»?
Знають про це лише вони. У будь-якому разі, їм дуже непросто, оскільки на хвилі дій і критики влади посилюються позиції БЮТ і його харківського лідера Олександра Фельдмана. Як відомо, на минулих парламентських виборах у Харківській області БЮТ посів друге місце, зібравши майже 13% голосів. Цього разу БЮТ розраховує взяти в регіоні більш як 20 відсотків. «Регіони», звичайно, піддають сумніву таку перспективу. На словах. А насправді? Розлучатися з владою нелегко. Отже, треба шукати вихід.
Павло Кернозов