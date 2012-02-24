Маркевич хоче, щоб Металіст з Олімпіакосом зіграв не гірше, ніж з Die Bullen

Харків. 24 лютого. УНІАН. Головний тренер харківського Металіста Мирон Маркевич провів прес-конференція після матчу 1/16 Ліги Європи з австрійським Зальцбургом, у якому його підопічні виграли з рахунком 4:1.

Головним завданням було налаштувати команду на те, щоб вони забули результат попереднього матчу і вийшли, і грали принаймні не гірше, ніж в Австрії. Десь футболісти зрозуміли, що це підготовка до наступного матчу, і я дуже вдячний їм за те, що вони серйозно поставилися до гри і показали дуже непоганий футбол.

8 березня Металіст гратиме домашній матч. Якийсь сюрприз команда підготує для уболівальників?

Дуже хотілося б зробити жінкам подарунок 8 березня, але це футбол. Принаймні, можу говорити про те, що ми постараємося грати не гірше. Це я можу обіцяти, а як вийде - подивимося. Олімпіакос є Олімпіакос. Хоча ми вже грали з ними. Подивимося.

Для вас і команди краще Рубін чи все-таки Олімпіакос?

Обидві команди гарні, грають у Лізі Чемпіонів постійно. Греки мають перевагу, тому що у них зараз йде чемпіонат, їм легко. Рубін був би теж хорошим суперником, хоча вони й вилетіли... Це команда, яка обігравала Барселону. Гра буде непростою.

Чи вивчали ви майбутнього суперника? Наскільки змінився склад Олімпіакса порівняно з 2008 роком, коли ви з ними грали?

Команда серйозно змінилася. Ми проглядали матч з Рубіном, тепер серйозніше вивчатимемо команду і готуватимемося.

Ви сьогодні, як і обіцяли, задіювали футболістів, які мали мало ігрової практики: Пшеничних, Березовчук - оцініть їхню гру. Також преса думала, що ви поміняєте більшу кількість футболістів основного складу, що вас зупинило, чи ви взагалі про це не думали?

Ми зробили це усвідомлено, Торсигльєрі має 2 картки, Фініньо захворів, Едмар також має 2 картки. Ми ризикували, адже Кристальдо і Тайсон також висіли на картках, але ми їм дали можливість зіграти. Березовчук, Пшеничних і Торрес вийшли з початку, можу сказати, що вони зіграли на тверду четвірку. Нічого не зіпсували, і командна гра залишилася на тому ж рівні. Це було для нас головним завданням.

Прес-служба ФК «Металіст»

Фото Андрія КРАВЧЕНКА