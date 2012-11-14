Заняття в Школі юного журналіста є безкоштовними - Маренич

Харків. 14 листопада. УНІАН. Заняття в Школі юного журналіста, яка третій рік працює при управлінні у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації і є складовою частиною розвитку інформаційного простору області, залишаються безкоштовними.

На цьому наголосила в ефірі програми обласного радіо «Ранковий ексклюзив» начальник управління у справах преси та інформації Вікторія Маренич.

За її словами, слухачами Школи є талановиті діти, які навчаються у 8-11 класах і мають бажання відкривати у світі щось нове. Начальник управління зазначила, що цей досвід для слухачів школи є безкоштовним.

«Ця ідея на сьогоднішній день є унікальною. Саме про неї ми вели розмову з керівником Національної спілки журналістів України Олегом Наливайком, який 1-2 листопада перебував у Харкові. Школа дає тим дітям, які хочуть у майбутньому пов’язати своє життя з роботою журналіста, можливість побачити своє майбутнє ремесло. А це дуже важливо, тому що діти вже до кінця року усвідомлюють, чи їм потрібна ця робота, чи вони захоплюються просто міфом, бо міфологізації навколо нашої професії дуже багато», - сказала В.Маренич.

Вона повідомила, що завдяки Школі діти вже вміють писати репортажі, знають, як брати інтерв’ю, як потрібно знімати. На кожному занятті вони мають можливість спілкуватися із заслуженими журналістами України, ставити запитання, робити інтерв’ю. Крім того, учні відвідують практичні заняття, вчаться поводити себе в кадрі та працювати з мікрофоном.

За словами начальника управління, мета цієї ініціативи насамперед у тому, щоб талановиті діти з Харківської області мали такі ж можливості, як і мешканці обласного центру.

Як повідомляв УНІАН, голова Національної спілки журналістів України Олег Наливайко під час зустрічі з губернатором Михайлом Добкіним заявив про те, що харківська Школа юного журналіста отримає підтримку з боку НСЖУ. Зокрема, за його словами, найближчим часом буде підготовлений репортаж про Школу, який опублікують на сторінках журналу «Журналіст України». Крім цього буде розглянуто можливість включення учнів Школи до Всеукраїнського конкурсу «Шанс».

«У нашому конкурсі «Шанс» переможці на безконкурсній основі можуть бути зараховані в профільні вузи. Я гадаю, учні Школи юного журналіста також повинні отримати таку можливість. Крім цього тему вашої Школи можна підняти на всеукраїнському рівні - зробити репортаж у журналі «Журналіст України», щоб про цей проект знали в країні», - сказав О.Наливайко.

Довідка УНІАН. Школа юного журналіста працює з 2010 року. Вона створена за ініціативи управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації та за підтримки губернатора Михайла Добкіна. Мета Школи - у майбутньому вирішити актуальну в Харківській області проблему дефіциту кадрів у районних ЗМІ.

У Школі навчаються школярі, які вже співпрацюють з районними комунальними газетами та зацікавлені в отриманні глибших теоретичних і практичних знань. У нинішньому навчальному сезоні в заняттях, які традиційно проходять у прес-центрі ОДА, взяли участь 33 учні 8-11 класів з 15 районів області. Заняття в Школі проходять 1-2 рази на місяць. Майбутні кореспонденти працюватимуть за трьома напрямками: газетна журналістика, радіожурналістика, тележурналістика.