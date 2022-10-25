Як би дивно це не звучало, але професійні кухарі переконані, що далеко не всі продукти варто мити. Особливо це стосується яєць.

У це складно повірити, але існують продукти, які не варто мити. Кухарі вважають, що під час миття деяких продуктів ми можемо зіпсувати смак продукту або кінцевої страви. Окрім того, іноді ми можемо змити захисну плівку з продукту і тим самим відкрити доступ бактеріям.

Які продукти не треба мити

Не варто мити заморожені ягоди, фрукти та овочі. Ці продукти миються безпосередньо перед заморожуванням. Як правило, заморожені овочі використовують не тільки без миття, але і без попереднього розморожування.

Що стосується заморожених фруктів або ягід, то в залежності від страви, яку ви плануєте приготувати, допускається їх розморожування при кімнатній температурі. Однак ні заморожені фрукти, ні заморожені ягоди мити категорично не можна.

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Також не варто мити заморожену зелень. Її можна використовувати без попереднього розморожування.

Крім того, в жодному разі не мийте заморожені напівфабрикати. Ці страви не припускають миття і ви просто зіпсуєте продукти.

Також в жодному разі не мийте заморожені гриби. Що стосується свіжих грибів, то тут багато кухарів розходяться в думці. Деякі стверджують, що свіжі гриби потрібно мити, інші ж переконані, що достатньо їх почистити й можна обійтися без миття.

Не варто мити сирі яйця, оскільки ви істотно зменшите термін їх зберігання.

Не можна мити свіжі овочі, якщо ви не плануєте використовувати їх в найближчі кілька годин. Морква, буряк та картопля почнуть псуватися набагато швидше, якщо ви їх вимиєте і залишите на зберігання.

Чому не можна мити сире м'ясо

Як би дивно це не звучало, але кухарі дійсно переконані в тому, що не можна мити сире м'ясо.

Вважається, що під час миття сирого м'яса з нього вимиваються всі корисні речовини, оскільки ви порушуєте молекулярний склад м'яса. Крім того, вимиваються мікроелементи, що зрештою позначиться на смаку страви.

Також є думка, що посуд, в якому ви миєте сире м'ясо, може стати небезпечним для інших продуктів, оскільки в ньому залишаться бактерії.

Також врахуйте, що на м'ясі утворюється тонка природна плівка, яка не дає поширюватися бактеріям. Саме тому, при виборі м'яса вам достатньо його понюхати, щоб відчути, що в нього спливає термін придатності. Намагаючись обдурити покупців не чесні на руку продавці іноді миють м'ясо, щоб прибрати специфічний запах і надати товару більш привабливого вигляду.

Однак робити цього не можна. Також не можна мити м'ясо гарячою водою, оскільки смак буде безнадійно зіпсований.

Кухарі радять не мити сире м'ясо, а просто зливати перший бульйон. Це стосується як м'яса птиці, так і яловичини зі свининою. Деякі господині вважають за краще не зливати перший бульйон, а лише прибирати пінку, однак це не дасть повного очищення бульйону і він буде досить каламутним.

Чи можна не мити курку перед приготуванням

Так можна. Але в цьому випадку вам доведеться обов'язково злити перший бульйон. Якщо ж ви плануєте не варити курку, а смажити або запікати, питання про те чи можна не мити курку перед приготуванням відпадає. У цьому випадку відповідь - не можна.

Поради кухарів дуже прості: якщо птицю варимо, то не миємо її та зливаємо перший бульйон. Якщо запікаємо або смажимо - миємо й витираємо паперовим рушником.

Чому не можна мити яйця

Що стосується яєць, то кухарі переконані, що яйця, які ви плануєте зберігати, мити не варто. В цьому випадку ви змиєте з продукту захисну оболонку і відкриєте ворота для бактерій. У випадку з яйцями - для сальмонели.

Якщо ж ви принципово не ризикуєте використовувати яйця без миття, мийте їх безпосередньо перед використанням. Мити яйця заздалегідь і потім класти в холодильник на зберігання категорично не можна.

Чому не можна мити зелень

Кухарі переконані, що миття зелені істотно зменшує термін її зберігання. Також збільшується ризик того, що страва швидше зіпсується.

Листя салату, петрушку і кріп краще не мити, а просто злегка протерти вологим паперовим рушником. Якщо ж зелень брудна і миття необхідне - обов'язково промокніть її паперовим рушником. На питання про те, чому не можна мити зелень, кухарі дають просту відповідь: використання мокрої зелені істотно зменшує термін придатності готової страви.