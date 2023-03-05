Неприємний запах у вбиральні не тільки робить нестерпним перебування там, але і може поширюватися на коридор або кухню. Якщо причину цієї проблеми легко усунути не вдається, варто вдатися до маленьких хитрощів.
- Чому стало смердіти каналізацією - часті причини
- Як прибрати запах в туалеті - перевірені засоби
- Запах в туалеті - озброюємося народними засобами
Раніше ми розповідали, чим очистити унітаз всередині - перевірені лайфхаки.
Чому стало смердіти каналізацією - часті причини
Найбільш поширеними причинами смердючого запаху в туалеті є:
- неправильний монтаж каналізаційної системи;
- протікання, засмічення;
- проблеми з вентиляційною системою.
Правильно визначити причину запаху може хороший сантехнік.
Важливо не забувати ретельно прибирати у ванній кімнаті - це допоможе підтримувати її в чистоті. Також необхідно провітрювати вбиральню і прочищати витяжку, щоб їй було легше справлятися зі своєю роботою.
Як прибрати запах в туалеті - перевірені засоби
Для початку можна купити спеціальні засоби для догляду за унітазом. Добре підійде хлорка. Вона не тільки ефективно відмиває забруднення, але і прибирає запахи. Також в магазинах легко знайти миючі та дезінфікуючі засоби з різними ароматизаторами.
Крім того, не зайвими будуть і спеціальні блоки з гелем для унітазу. При кожному використанні рідина з них дезінфікує сантехніку і залишає після себе приємний аромат.
І найпростіший спосіб - купити хороший освіжувач повітря. Можна взяти пляшечку і розпорошувати її кожен раз, коли вам зручно, а можна поставити автоматичний освіжувач.
Запах в туалеті - озброюємося народними засобами
Є ряд звичних нам засобів, які добре вбирають запахи. Наприклад, кілька таблеток активованого вугілля можна покласти в невелику ємність і поставити у вбиральні. Схожий ефект надасть блюдце з харчовою содою.
Для приємного запаху в кімнаті також зручно залишити жменьку кави, апельсинову кірку або серветку, змочену вашим улюбленим ефірним маслом.