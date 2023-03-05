Незалежно від того, як часто ви прибираєте в туалеті, там може бути присутнім стійкий неприємний запах.

Неприємний запах у вбиральні не тільки робить нестерпним перебування там, але і може поширюватися на коридор або кухню. Якщо причину цієї проблеми легко усунути не вдається, варто вдатися до маленьких хитрощів.

Раніше ми розповідали, чим очистити унітаз всередині - перевірені лайфхаки.

Чому стало смердіти каналізацією - часті причини

Найбільш поширеними причинами смердючого запаху в туалеті є:

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неправильний монтаж каналізаційної системи;

протікання, засмічення;

проблеми з вентиляційною системою.

Правильно визначити причину запаху може хороший сантехнік.

Важливо не забувати ретельно прибирати у ванній кімнаті - це допоможе підтримувати її в чистоті. Також необхідно провітрювати вбиральню і прочищати витяжку, щоб їй було легше справлятися зі своєю роботою.

Як прибрати запах в туалеті - перевірені засоби

Для початку можна купити спеціальні засоби для догляду за унітазом. Добре підійде хлорка. Вона не тільки ефективно відмиває забруднення, але і прибирає запахи. Також в магазинах легко знайти миючі та дезінфікуючі засоби з різними ароматизаторами.

Крім того, не зайвими будуть і спеціальні блоки з гелем для унітазу. При кожному використанні рідина з них дезінфікує сантехніку і залишає після себе приємний аромат.

І найпростіший спосіб - купити хороший освіжувач повітря. Можна взяти пляшечку і розпорошувати її кожен раз, коли вам зручно, а можна поставити автоматичний освіжувач.

Запах в туалеті - озброюємося народними засобами

Є ряд звичних нам засобів, які добре вбирають запахи. Наприклад, кілька таблеток активованого вугілля можна покласти в невелику ємність і поставити у вбиральні. Схожий ефект надасть блюдце з харчовою содою.

Для приємного запаху в кімнаті також зручно залишити жменьку кави, апельсинову кірку або серветку, змочену вашим улюбленим ефірним маслом.

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