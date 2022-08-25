Багато хто викидає використані чайні пакетики, проте вони можуть стати чудовим засобом для видалення нальоту в унітазі.

Багатьох господинь турбує питання, Як почистити унітаз в домашніх умовах. Наліт і жовті плями важко вивести навіть токсичною побутовою хімією, проте на допомогу можуть прийти звичайні чайні пакетики. Ходять чутки, що такий метод придумали Китайські домогосподарки. Чайні пакетики - кращий засіб для видалення сечового каменю.

УНІАН розповість, навіщо класти чайні пакетики в унітаз і як очистити унітаз від каменю народними засобами.

Для чого кладуть чайні пакетики в унітаз

Багато марно викидають чайні пакетики після того, як попили чай. Однак не варто так швидко від них позбавлятися. Чайні пакетики - цінний і дуже ефективний засіб для очищення унітаза. Вони швидко борються з нальотом і знищують неприємний запах. Якщо ви опустіть чайні пакетики в унітаз, то назавжди забудете про муки його чищення. Крім цього, такий метод очищення допомагає позбавлятися від мікробів.

Як почистити унітаз чайними пакетиками

Якщо ви не знаєте, чим можна відмити унітаз всередині, скористайтеся чайними пакетиками. Їх потрібно покласти на область нальоту і бруду, після чого залишити їх там приблизно на 20 хвилин. Простіше залишати чайні пакетики в унітазі на ніч.

Після того як чай подіє і розмочить плями, пакетики потрібно дістати і викинути. Сам унітаз варто почистити йоржиком. Після такого "компресу" унітаз знову стане чистим і буде виглядати, як новий. Завдяки чайним пакетикам можна забути про проблему чистоти і більше не переживати про те, чим можна відмити унітаз всередині і як позбутися від жовтих плям в унітазі.

Як почистити унітаз содою

Якщо ж ви не хочете боротися з брудом на унітазі за допомогою чайних пакетиків, на допомогу прийде сода. Вона теж відмінно справляється з брудом і допомагає видалити наліт на унітазі.

Якщо ви не знаєте як почистити унітаз содою, то все дуже просто. Досить просто насипати соду в унітаз і залишити її там на деякий час, в залежності від того, наскільки сильний наліт. Соду можна навіть залишити на всю ніч, після чого змити її йоржиком і водою.

Також унітаз можна почистити содою і оцтом. Якщо ви не знаєте, чим очистити унітаз всередині і як почистити коліно унітаза, спробуйте зробити простий розчин. На один стакан оцту потрібно додати одну столову ложку соди. Отриманий розчин потім потрібно підігріти до 40-45 градусів, після чого вилити його в унітаз і залишити на ніч. З ранку вам залишиться лише протерти наліт йоржиком, жовтого каменю і плям не залишиться.

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