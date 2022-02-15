Виявляється, для чоловіків на першому місці далеко не красива зовнішність жінки або її витончена фігура.

Хоча день Святого Валентина вже пройшов, все одно відповідь на питання про те, що ж найбільше подобається чоловікам в жінках, завжди залишається актуальною.

На цю тему міркує безліч експертів в журналах і дослідженнях. А ще це питання буває актуальним в чоловічій компанії. А ось для багатьох жінок, відповідь на це питання так і залишається загадкою.

Тим часом користувачі reddit вирішили обговорити, що ж, на їхню думку, чоловіки найбільше люблять в жінках. Дивно, але на перше місце чоловіки віднесли не красиві очі або витончену фігуру. Один з користувачів написав, що це обійми. Його підтримали безліч інших авторів. "Відчуття того, що ти в її обіймах, ти відчуваєш себе в безпеці, як ніби світ зупинився, ти відчуваєш себе як вдома, і це райське почуття", - поділився один з користувачів.

Ще багато хто відзначив здатність жінки вносити затишок в будинок. "У минулому я часто говорив, що моя мама може перетворити халупу в притулок. Неважливо, якщо грошей було мало. Вона знайшла способи зробити старий будинок придатним для життя. Є філіппінське прислів'я, яке говорить:" жінка — світло вдома"", - написав один з користувачів.

"Любов! Вона - домівка, як би банально це не звучало... Людський мозок запрограмований на об'єднання з людьми, тому це сильне почуття - мати когось у своєму житті, на кого ви можете спертися, і щоб він спирався на вас. Таке відчуття, що раптом все, що має значення в світі, стає дуже простим і ясним", - написав ще один користувач.

На такі коментарі відреагували і самі дівчата. "Я жінка і ціную це, тому що завжди намагалася зробити з будинку дім, так що спасибі, що помітили", - написала одна з користувачок. А друга додала, що тепер розуміє чому поведінка її хлопця змінюється, коли він входить в будинок і їх погляди зустрічаються - нарешті він "вдома".

Крім того, інші відзначили м'якість. "Жінки можуть бути ніжними, і це так унікально і красиво. Змушує чоловіка відчути себе супергероєм", - зазначив один з користувачів.

На що дргой користувач зазначив, що це його дружина. "Вона буде боротися з речами, легкими для мене, а потім просто подивиться на мене з захопленням після того, як я це зроблю, обійме мене і скаже, що любить мене".

Також чоловіки відзначили умиротворення, яке здатна принести жінка. "Мир, який вони можуть принести вам емоційно і фізично", - зазначив користувач.

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