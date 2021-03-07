Астрологи назвали 5 пар знаків Зодіаку, які будуть казково щасливі разом.
Про це пише "Клубер".
Близнюки і Терези
Близнюки і Терези прекрасно підходять один одному в ментальному плані. Вони обидва люблять отримувати нові знання, що лише підживлює їх взаємний інтерес.
Читайте такожРозбагатіють і зустрінуть любов: астрологи назвали знаки Зодіаку, у яких в березні настане біла смугаБлизнюки і Терези турботливі і завжди допомагають партнеру в разі необхідності.
Терези і Рак
Неймовірна емоційність Рака врівноважується спокоєм Терезів. Вони прекрасно доповнюють один одного.
Це надзвичайно чутливі особистості, які отримують задоволення від розуміння і прийняття партнером.
Овен і Стрілець
З точки зору інтелекту це по-справжньому споріднені душі. Вони без слів розуміють один одного і не втомлюються бути разом, працюючи як єдине ціле. Їм не потрібно будувати окремі особисті плани, тому що вони комбінують свої цілі і разом їх досягають.
Водолій і Близнюки
Ця пара відмінно доповнює один одного. Близнюки бувають надзвичайно нерішучими і розгубленими, а Водолій є повною їх протилежністю. Вони доповнюють один одного і таким чином досягають своїх цілей.
Близнюки відповідають у відносинах за гумор і спокій, а Водолій вказує їм шлях до мети. Зв'язок між ними глибше, ніж виглядає з боку, а пристрасть не дає любові згаснути у важкі часи.
Телець і Діва
Діву надихає і одночасно інтригує позитивний світогляд партнера. Вона щаслива бути з тим, хто викликає у неї таке захоплення. Вони ідеально врівноважують один одного, наповнюючи відносини гармонією. А ще вони дуже уважні до свого партнера.
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