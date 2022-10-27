Афірмації - це поширене в психології явище. Це формули, постійне повторення яких сприяє матеріалізації бажань. Афірмації на кохання - це фрази, які допоможуть запрограмувати любовний успіх в житті.
До такого способу знайти партнера вдаються різні люди. Психологи стверджують, що афірмації на кохання відкривають в людині прийняття когось нового в її життя. Розповідаємо, як вони працюють і які є особливості.
Як працюють афірмації на любов і щастя
Психологи стверджують, що ту фразу, яку людина повторює, вона повинен як би проживати. Наприклад, повторюючи "Я з любов'ю думаю про себе і своє життя", людина повинна представляти те, який вигляд любов має в її житті. Так, можна думати про близьких людей, сім'ю, коханого, чоловіка або людину, до якого відчуваєш симпатію.
Якщо ви використовуєте афірмацію "Я красива. Моє тіло сексуальне", то потрібно представляти себе в своєму найкращому стані, уявляти в гарному одязі і в красивому місці. Тоді з'являється усвідомлення і прийняття своєї привабливості.
Однак не варто чекати, що вже через 1 день у вас з'явиться ефект. Він буде, безумовно. Однак для цього потрібно виконати вправи з прочитанням афірмацій хоча б кілька разів.
Афірмації на кохання для жінок
Ось топ-10 найпопулярніших фраз, які потрібно повторювати для того, щоб налагодити особисте життя.
- Я - приваблива і цікава, тому подобаюся чоловікам.
- Я - красива і мудра, тому гідна справжнього кохання.
- Скоро я зустріну найкращого чоловіка.
- Я приймаю кожну людину такою, якою вона була задумана. Я готова прямо і відкрито поговорити з будь-яким.
- Я насолоджуюся собою.
- Я надихаю людей.
- Я кохаю і кохана.
- Я віддаю любов, і я отримую любов.
- Я дозволяю собі проявляти будь-які почуття щодо людей.
- Я приймаю почуття інших людей.
Як правильно робити афірмації на кохання
Ці фрази потрібно вимовляти вголос, перебуваючи наодинці. Не варто соромитися - вимовляйте їх голосно і чітко, щоб максимально ефективно послати запит у всесвіт. Краще робити це двічі, адже найкраще працюють афірмації на кохання перед сном і вранці.
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