Афірмації на кохання певного чоловіка можуть допомогти вам побудувати щасливі і міцні стосунки. Як це працює і що потрібно промовляти кожен день - читайте в нашому матеріалі.

Афірмації - це поширене в психології явище. Це формули, постійне повторення яких сприяє матеріалізації бажань. Афірмації на кохання - це фрази, які допоможуть запрограмувати любовний успіх в житті.

До такого способу знайти партнера вдаються різні люди. Психологи стверджують, що афірмації на кохання відкривають в людині прийняття когось нового в її життя. Розповідаємо, як вони працюють і які є особливості.

Як працюють афірмації на любов і щастя

Психологи стверджують, що ту фразу, яку людина повторює, вона повинен як би проживати. Наприклад, повторюючи "Я з любов'ю думаю про себе і своє життя", людина повинна представляти те, який вигляд любов має в її житті. Так, можна думати про близьких людей, сім'ю, коханого, чоловіка або людину, до якого відчуваєш симпатію.

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Якщо ви використовуєте афірмацію "Я красива. Моє тіло сексуальне", то потрібно представляти себе в своєму найкращому стані, уявляти в гарному одязі і в красивому місці. Тоді з'являється усвідомлення і прийняття своєї привабливості.

Однак не варто чекати, що вже через 1 день у вас з'явиться ефект. Він буде, безумовно. Однак для цього потрібно виконати вправи з прочитанням афірмацій хоча б кілька разів.

Афірмації на кохання для жінок

Ось топ-10 найпопулярніших фраз, які потрібно повторювати для того, щоб налагодити особисте життя.

Я - приваблива і цікава, тому подобаюся чоловікам.

Я - красива і мудра, тому гідна справжнього кохання.

Скоро я зустріну найкращого чоловіка.

Я приймаю кожну людину такою, якою вона була задумана. Я готова прямо і відкрито поговорити з будь-яким.

Я насолоджуюся собою.

Я надихаю людей.

Я кохаю і кохана.

Я віддаю любов, і я отримую любов.

Я дозволяю собі проявляти будь-які почуття щодо людей.

Я приймаю почуття інших людей.

Як правильно робити афірмації на кохання

Ці фрази потрібно вимовляти вголос, перебуваючи наодинці. Не варто соромитися - вимовляйте їх голосно і чітко, щоб максимально ефективно послати запит у всесвіт. Краще робити це двічі, адже найкраще працюють афірмації на кохання перед сном і вранці.

Нагадаємо, астрологи розповіли, що з 1 листопада у цих знаків Зодіаку починається "біла смуга".

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