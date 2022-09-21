Як стверджує експерт, залишилося зовсім небагато часу до того, що Росія остаточно впаде, а Україна зміцніє.

Екстрасенс Анна Єфремова повідомила, що росіяни понесуть розплату за всю ту шкоду, яку заподіяли українцям і світу. Як стверджує експерт, на країну-агресорку чекають жахливі наслідки.

Найжахливіше в їхньому майбутньому те, що якщо вчасно жителі не візьмуть все в свої руки, то частина людей буде в жаху бігти з країни, а частина назавжди залишиться "біля розбитого корита". Деталями Єфремова поділилася у своєму Telegram-каналі.

"Він (Путін, - ред) не відступить, поки буде при владі. Росіяни, не пропустіть свій шанс. Найближчим часом у вас з'явиться хороший шанс вирішити своє питання. Потім не скаржтеся", - сказала Єфремова на відео.

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Зазначимо, що раніше екстрасенс повідомила, що початок 2023 року стане переломним для Росії.

"Якщо ніхто не почує і не скаже "Стоп", починаючи з 2023 Росія відчує те, про що навіть подумати не могла за останні 100 років", - пророкує екстрасенс.

А ось Україна, згідно з її прогнозом, вистоїть і зміцніє.

Нагадаємо, екстрасенс Макс Гордєєв відповів, коли повністю звільнять Схід України.

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