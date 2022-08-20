Ці люди відрізняються особливо "гострим" характером.

Астропсихологи заявляють, що два знаки Зодіаку, які відрізняються особливою упертістю - це Стрільці і Овни. Якщо справа доходить до принципу, то з ними практично неможливо вести діалог.

Стрілець

Справжній "вогняний" знак. Вони люблять сперечатися, доводити свою правоту і першість. На жаль, вони готові йти на принцип і не пошкодують ніяких коштів і ресурсів, щоб довести свою правоту.

Вони нерідко можуть робити щось на зло, а також з їх вуст часто зривається фраза "А я ж тобі казала!".

Овен

Їхня найсильніша риса - це впертість. Вони часто конфліктують і роблять все наперекір. Це починається ще з юного віку, коли дитина, народжена під цим знаком, робить щось на зло мамі. Поступово це трансформується в справжню дорослу вредність і переслідує їх по життю.

Побороти цю рису характеру практично нереально. Її потрібно або опрацювати з психологом, або змиритися.

Нагадаємо, названо три головних щасливчика серпня за знаком Зодіаку.

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