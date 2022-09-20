Якщо у вас в найближчому оточенні є такі люди, то тримайте їх на відстані витягнутої руки.

Астрологи розповіли, які знаки Зодіаку є найбільш заздрісними і чим це загрожує. Детальніше дізнаєтесь у матеріалі УНІАН.

Риби

Ці люди дуже уважні і розважливі. Вони обов'язково помітять, якщо ви купили новий дорогий смартфон або якийсь одяг, запитають про те, звідки гроші на іншу дорогу покупку. А все тому, що вони звикли рахувати чужі гроші і завжди заздрять багатству інших.

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На жаль, почуття заздрості ні до чого доброго не призводить. Найчастіше Риби в гонитві за іншими забувають про себе. Саме тому нечуваних висот вони часто не домагаються, і все життя проводять з почуттям заздрості і поразки, адже у кого-то щось явно буде краще.

Скорпіон

Другий лідер серед самих заздрісних знаків - Скорпіон. Представники цього знака Зодіаку взагалі не довіряють оточуючим, і можуть легко зіпсувати з ними відносини просто так, особливо, коли у тих все прекрасно в житті.

Заздрять вони навіть найближчим друзям. Тому коли у друзів Скорпіонів трапляється щось дуже хороше, ті не можуть повноцінно за них порадіти. Така вже у них натура.

Нагадаємо, названо найгірші дружини за знаком Зодіаку, від яких потрібно бігти подалі.

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