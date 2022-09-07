Вже цієї суботи буде романтичний повний місяць, який змінить долі всіх знаків Зодіаку.

Астрологи розповіли, що 10 вересня принесе погані зміни в долі деяких знаків Зодіаку. Детальніше читайте в матеріалі УНІАН.

Козеріг

Експерти просять Козерогів утриматися від далеких поїздок, підписання важливих документів, прийняття рішень, покупок або продажів. Також в день повного місяця краще нікого не запрошувати до себе в гості.

Зірки кажуть, що відразу після 10 вересня Козероги отримають якусь не дуже приємну інформацію, яка негативно вплине на їхній фінансовий стан.

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Лев

У цих людей 10 вересня і тиждень після повні можуть бути проблеми з грошима. Як кажуть астрологи, це цілком можуть бути непередбачені витрати на здоров'я, утримання житла, транспорт.

Також це можуть бути прохання дати в борг. Астрологи попереджають, що якщо давати комусь гроші в цей період, то Левам вони вже не повернуться.

Риби

Нещасливий день 10 вересня і для Риб. Вони можуть отримати травму, перелом, потрапити під машину або порізатися. Тому астрологи закликають всіх уродженців цього знака Зодіаку бути особливо пильними і обережними.

Нагадаємо, названо топ-5 найкрасивіших жінок за знаком Зодіаку.

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