Їм варто вірити дуже обережно.

Астрологи перерахували 6 знаків Зодіаку, чиї представники схильні до обману найбільше. Це не означає, що вони постійно брешуть своїм близьким, однак, згідно зі статистикою, лукавства в їх словах більше, ніж у інших.

Риби

Це перший знак Зодіаку, в спілкуванні з яким ви повинні бути максимально обережними. Вони часто обманюють, щоб отримати особисту вигоду.

Телець

Тельці не схильні до великої брехні, проте дрібне лукавство - це їхній стиль.

Рак

Раки можуть замовчувати деякі факти від своїх близьких. Коли це розкривається, уродженці даного знака аргументують свою поведінку тим, що вони не брехали, а не договорювали.

Терези

Головні пліткарі і брехуни після Риб. Вони схильні до інтриг і обговорень за спиною. Астрологи не радять довіряти якісь свої таємниці цим людям.

Стрілець

Стрільці вважають, що обманювати близьких - погано. Однак іноді все ж це роблять, тому що їх змушує ситуація. Деякі Стрільці здатні на брехню, щоб виставити себе в кращому світлі.

Лев

Леви можуть обманювати, але категорично відмовляються робити це, коли мова йде про близьких людей. У взаєминах для них чесність - понад усе. Тому коли ситуація змушує збрехати близьким, без роздумів погоджуються, але потім звинувачують себе.

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