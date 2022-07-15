Зірки і положення планет безпосередньо впливають як на характер людини при народженні, так і на зовнішні дані. Так, астрологи назвали топ-3 знаки Зодіаку, під якими народжуються найкрасивіші чоловіки.
Терези
Від природи цей осінній знак зодіаку володіє неймовірною харизмою і чарівністю. Саме Терези найчастіше стають моделями і заробляють за рахунок свого обличчя.
З юних років і до старшого віку вони користуються популярністю у жінок.
Лев
Леви - дуже люблять себе і дуже ретельно за собою доглядають. Вони мають чіткі риси обличчя, великі очі, рівний акуратний ніс, витончені губи.
Погляд і рухи Левів говорять про те, що вони відчувають себе впевнено. Також уродженці даного знака роблять все, щоб одягатися стильно і дорого, що є ще одним пунктом, що підкреслює їх зовнішність.
Близнюки
Близнюки стежать за собою, займаються спортом, багато зусиль докладають до того, щоб зберегти свою молодість.
Саме тому вони і в молодих, і в більш зрілих роках зачаровують супутниць.
Перераховані вище знаки роблять все, щоб усунути зморшки, зупинити процес старіння і омолодитися. Вони не шкодують ніяких грошей для того, щоб виглядати стильно і зі смаком. Саме тому у них завжди багато захоплених поглядів.
Нагадаємо, названо 6 знаків Зодіаку, які часто брешуть.
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