Відомий астролог Павло Глоба назвав трьох головних щасливчиків тижня за знаком Зодіаку.
Про це пише dailyhoro.
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Залучити удачу і успіх Овнам допоможе позитивний настрій. Потрібно говорити собі частіше що-небудь хороше і мотивуюче, а також поменше сумніватися в собі. На романтичному терені Овнам також варто проявляти трохи більше активності. Одиноким представникам знака потрібно знайомитися.
Лев
У Левів настає сприятливий період в любові. Їх енергетика буде дуже потужною, тому вони зможуть побороти свої страхи і невпевненість. З великою ймовірністю Левам вдасться вирішити всі внутрішні проблеми в сім'ї.
Скорпіон
Скорпіони на цьому тижні будуть щасливими і успішними. Скорпіони зможуть подолати все, що приготувала їм доля. Найголовніше зараз-перестати керуватися виключно своїми внутрішніми "хочу". Потрібно займатися своїми обов'язками і перестати бути егоїстами.
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