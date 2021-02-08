Залучити удачу і успіх Овнам допоможе позитивний настрій.

Відомий астролог Павло Глоба назвав трьох головних щасливчиків тижня за знаком Зодіаку.

Про це пише dailyhoro.

Залучити удачу і успіх Овнам допоможе позитивний настрій. Потрібно говорити собі частіше що-небудь хороше і мотивуюче, а також поменше сумніватися в собі. На романтичному терені Овнам також варто проявляти трохи більше активності. Одиноким представникам знака потрібно знайомитися.

Лев

У Левів настає сприятливий період в любові. Їх енергетика буде дуже потужною, тому вони зможуть побороти свої страхи і невпевненість. З великою ймовірністю Левам вдасться вирішити всі внутрішні проблеми в сім'ї.

Скорпіон

Скорпіони на цьому тижні будуть щасливими і успішними. Скорпіони зможуть подолати все, що приготувала їм доля. Найголовніше зараз-перестати керуватися виключно своїми внутрішніми "хочу". Потрібно займатися своїми обов'язками і перестати бути егоїстами.

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Автор: УНІАН