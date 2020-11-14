Неділя налаштовує Близнюків до романтичної вечері при свічках, а Левам подарує чимало приємних годин спілкування з коханою людиною.

Гороскоп на неділю, 15 листопада 2020 року, радить Тельцям урізноманітнити своє дозвілля і більше бувати на свіжому повітрі, а Левам - потурбуватися про своє здоров'я.

Про це пише slovofraza.

Овен

Душевна рівновага і гарний настрій будуть вашими супутниками. Зараз добре будувати плани на майбутнє, урізноманітнити своє дозвілля, більше бувати на свіжому повітрі. Якщо ви самотні, намагайтеся не пропускати запрошень на розважальні заходи, там вас може очікувати доленосна зустріч.

Телець

День підходить для освоєння якогось ремесла, придбання корисних навичок в області рукоділля, ведення домашнього господарства, кулінарії. Можуть виникнути суперечки та розбіжності в сім'ї. Особливо це стосується ваших взаємин зі старшими родичами.

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Близнюки

Доля буде пропонувати вам то одну, то іншу задачу. Але не поспішайте їх вирішувати. Даний день розташовує, перш за все, до романтичної вечері при свічках, до приємного проведення часу і до гармонійних відносин з коханою людиною. А до професійних питань зможете повернутися трохи пізніше.

Рак

Ваша голова буде сповнена свіжих ідей і цікавих рішень. Хоча злегка зіпсувати настрій може небажання керівництва оцінити вас по заслугах. Тому свій потенціал потрібно реалізовувати там, де вас дійсно зрозуміють і схвалять.

Лев

Ви зможете здійснити багато із задуманого. Але якщо відчуєте, що десь не все гладко виходить, не йдіть напролом. Силою ви навряд чи досягнете результату. Вдалий час для нових романтичних знайомств. А якщо у вас вже є друга половинка, то день подарує чимало приємних годин від спілкування один з одним.

Діва

Завтра вам доведеться витрачати набагато більше енергії на справи, які раніше давалися з легкістю. Але не переживайте через це. Хоч встигнете ви зробити трохи менше, зате результат виявиться чудовим. Зараз потрібно потурбуватися про своє здоров'я.

Терези

Зараз варто взятися за нові справи, а також зайнятися розширенням ділових зв'язків. Також день сприятливий для всього, що пов'язано з любов'ю. Це можуть бути нові знайомства і захоплення, а може бути приємне проведення часу в компанії коханої людини.

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Скорпіон

Ваша мова може стати вам як другом, так і ворогом. Все буде залежати від того, як ви поводитеся у спілкуванні з оточуючими. Зараз потрібно більше слухати та менше висловлювати свою думку. Пам'ятайте, мовчання-золото. Ви розчарувалися в близькій людині? Марно. У крайньому разі, у вас є можливість поліпшити свої позиції на любовному фронті.

Стрілець

Цей день сприятливий для того, щоб привести свій внутрішній світ в гармонійний стан. На професійну сферу діяльності можете не витрачати багато енергії та часу. Зате компенсацію зможете отримати при спілкуванні з коханою людиною.

Козеріг

Постарайтеся сьогодні зайнятися тільки приємними справами. Якщо з кимось зараз не виходить домовитися, то не намагайтеся достукатися до цієї людини. Відкладіть вирішення питання. Розгорається конфлікт краще загасити в зародку – він все одно не дозволить знайти вихід з положення.

Водолій

Для професійної діяльності даний період буде дуже вдалим. Ви володієте свободою дій і можете використовувати знання і час на свій розсуд. Якщо ви не задоволені взаєминами з коханою людиною, то спочатку варто розібратися в собі. Для нових знайомств цей день не підходить.

Риби

Дуже багато чому з того, що Ви запланували на цей день, не судилося збутися. Обставини будуть ставити перед вами перешкоди, а у вас не вистачить витримки і терпіння, щоб їх подолати. Не зовсім вдалим чином справи можуть складатися на особистому фронті. Уникайте з'ясування відносин з коханою людиною. Зараз для цього не найкращий час.

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Автор: УНІАН