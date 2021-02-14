Овни завтра проявлять своє власне "я".

Астрологи склали гороскоп на 15 лютого 2021 року для всіх знаків Зодіаку.

Про це повідомляє "1001 гороскоп".

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Овен

Завтра Овни проявлять своє власне "я". Це загрожує непорозуміннями з іншими людьми, але самих Овнів це зовсім не турбує.

Телець

Завтра ви будете дуже дратівливими. Пам'ятайте, що якщо ви не можете змінити ситуацію, то можете поміняти ставлення до неї.

Близнюки

Вам варто пам'ятати, що дрібні негаразди ніяк не змінять ваше життя. Сприймайте їх з почуттям гумору.

Рак

Завтра зірки рекомендують вам написати план дій в будь-якій сфері вашої життєдіяльності. І зверніть особливу увагу на свою безпеку вдома, на роботі, в машині і так далі.

Лев

Завтра ви можете стати свідком чиєїсь сварки і захочете захистити одну зі сторін. Але пам'ятайте, що найголовніше - це примирити сторони, а не вилити весь свій гнів на кривдника.

Діва

Завтра Діви нікому не дадуть спуску. Так що їм краще не переходити дорогу, інакше ви дуже ризикуєте.

Терези

Не будьте занадто категоричними і не впадайте з крайності в крайність. Інакше дуже ризикуєте посваритися з дорогими для вас людьми.

Скорпіон

Контролюйте свої емоції, щоб не наговорити людям зайвого. Потім ви будете про це шкодувати.

Стрілець

Тримайте завтра свій рот на замку, інакше ризикуєте нашкодити самому собі.

Козоріг

Завтра ви захочете вирішувати проблеми за допомогою тиску і наскоку на інших людей. Але перш ніж щось зробити або сказати, подумайте, як вчинив би справжній дипломат.

Водолій

Завтра ви можете стати жертвою критики. Але не варто ображатися або засмучуватися з цього приводу.

Риби

Подумайте завтра про те, як і де вам заробити грошей. Не бійтеся йти вперед.

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Автор: УНІАН