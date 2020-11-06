Гороскоп попереджає Тельців про провокації, а Левам зірки радять прислухатися до думки своїх друзів.

Гороскоп на п'ятницю, 6 листопада 2020 року, попереджає Тельців про провокації, а Левам зірки радять прислухатися до думки своїх друзів.

Про це пише slovofraza.

Овен

Сьогодні ви у вас з'явиться час зайнятися тим, що ви давно відкладали на безвік.

Тельців в цей день захочуть спровокувати. Не звертайте уваги на нападки людей, ймовірно, вони просто вам заздрять.

Близнюки

Сьогодні Близнюки побачать плоди своїх довгих старань. Ви будете задоволені результатом.

Рак

Зірки не радять вам давати шанс людині, яка Вас зрадила. Позбавляйтеся від токсичних людей.

Лев

Вам сьогодні варто прислухатися до думки своїх друзів. Вони допоможуть знайти правильне рішення, яке вам особисто навіть не приходило в голову.

Діва

Сьогодні зірки радять Дівам не старатися на роботі. З діловими пропозиціями вам буде не везти.

Терези

Вас сьогодні чекає казкова удача. Всі справи будуть йти так добре, що ви будете сильно здивовані.

Скорпіон

Сьогодні ви отримаєте можливість насолодитися результатами своєї праці. Все, чого ви досягли раніше, далося вам нелегко. Тому вам є чим пишатися.

Стрілець

Сьогодні Стрілець не зможе впоратися з ризиками. Краще перечекайте цей день в безпеці.

Козеріг

Вам сьогодні доведеться піти на компроміс з власною совістю. Ви знайдете тисячі причин, щоб виправдати себе, проте докори сумління вам сьогодні забезпечені.

Водолій

Настав сприятливий період для серйозної розмови з шефом, який ви так довго відкладали. Начальник допоможе розв'язанню ваших проблем.

Риби

Ви любите допомагати людям, і зірки радять продовжувати в тому ж дусі. Тільки не робіть цього на шкоду собі.

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Автор: УНІАН