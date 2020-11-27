Бажано, в першій половині грудня позбутися усього, що вам заважає, зазначає астролог.

Грудень починається з коридору затемнень осінь-зима 2020. Все, що трапляється в цей період, кармічно зумовлено, кожен отримує те, що заслуговує.

Події, які відбуваються в коридор затемнень, який закінчиться 14 грудня, надають доленосний вплив на наступні півроку, до наступного сезону затемнень. Бажано, в першій половині грудня позбутися від усього, що вам заважає. Затемнення завжди несуть людям якесь певне завдання, яке необхідно вирішити, для того, щоб рухатися в напрямку світлого майбутнього, розповіла УНІАН астролог Марина Скаді.

ОВЕН

З'являється багато можливостей, але не поспішайте діяти і що-небудь підписувати. Спробуйте подивитися на ситуацію з іншого боку, ймовірно, з'являться пункти, що вимагають коригування. Сприятливі дні для письмового спілкування, посередницької діяльності, торгівлі, обговорення договорів, залагодження різних справ з владою і бізнесу будь-якого роду. Через надмірний оптимізм і зовнішній добробут, можна допустити серйозні помилки, які проявляться найближчим часом. У другій половині грудня складаються зовнішні сприятливі умови для прояву своїх кращих професійних якостей.

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ТІЛЕЦЬ

У першій половині грудня виникають перешкоди, непорозуміння з партнерами, важко реалізувати намічені цілі, поставлені завдання, не вистачає енергії. Можливий емоційний струс, але в другій половині грудня, ситуація значно покращиться. Уважно читайте і аналізуйте те, що бачите і чуєте. Не варто поспішати і даремно витрачати свої ресурси. Побережіть сили, до 15 грудня не підписуйте важливих паперів, чекайте сприятливих можливостей. Ближче до Нового року істотно підвищиться працездатність, енергійність і бадьорість духу, Ви отримаєте нові переваги, отримаєте вигоду і користь.

БЛИЗНЮКИ

Доводиться багато працювати, але ділові відносини і розв'язання фінансових питань відбувається зовсім не за планом. Намічаються перспективи, в тому числі співпраці з іноземними організаціями, але зовнішні стримувальні обставини, незрозумілі перешкоди, заважають довести справи до успішного завершення. Емоції заважають розумним діям, але постарайтеся проявити спокій, щоб не пошкодувати про прийняті рішення. У грудні доведеться з чимось розлучитися, відбудеться завершення чогось.

Після 21 грудня обставини складуться для вас вдало, тому не поспішайте робити висновки, спостерігайте, аналізуйте.

РАК

Постарайтеся завершити роботу і справи поточного року в грудні. Слід також постаратися дотримуватися крайньої обережності на дорозі, під час водіння автомобіля. У другій половині грудня складаються сприятливі умови, зовнішній фон подій сприяє підвищенню контактності, рухливості. У другій половині грудня ви відчуєте легкість у вираженні почуттів, вам буде легше впливати на розум навколишній. Спільна участь у підготовці до новорічних свят, благотворно позначаться на ваших стосунках з дітьми, коханою людиною. Ви зможете знайти душевний комфорт.

ЛЕВ

Перша половина грудня, досить складний для вас час. Перепади настрою, мінливість почуттів і порушення здоров'я, характерні для цього періоду. Виникають труднощі у відносинах з начальством, протистояння з підлеглими. Настає той самий момент, коли треба підводити риску і ставити жирну крапку. Це час змін, можливо різких і болючих, але необхідних. У другій половині грудня ви зможете відпочити, отримати моральне і матеріальне задоволення від виконаної роботи. Виключіть особисті зіткнення, прояв емоційної агресивності, і ви уникнете безлічі неприємностей.

ДІВА

Перша половина грудня характеризується несприятливим емоційним фоном, нервозністю і пригніченістю. З'являється схильність вступати в конфлікти з колегами, партнерами і близькими людьми. У цей період не варто витрачати свої ресурси, тому що коли настануть дійсно сприятливі для вас дні, енергії може не вистачити для конструктивних дій. Друга половина грудня принесе багато приємних подій. Будьте серед людей, спілкуйтеся, взаємодійте, в цьому випадку, у вас з'являться нові ділові зв'язки, ви зможете зав'язати корисні знайомства, які виявляться корисними вже в найближчому майбутньому.

ТЕРЕЗИ

Період підходить для ділових переговорів, а також для творчості у всіх сферах ваших інтересів. У першій половині грудня не поспішайте підписувати угоди, документи, оскільки легко допустити помилки. Відкоригуйте те, що зроблено раніше, і ви отримаєте матеріальну винагороду, визнання партнерів, керівників, задоволення від своєї діяльності та її результатів. Розпочаті в грудні справи, нові знайомства, поїздки, нададуть важливий вплив на ваше майбутнє. У другій половині грудня вийде реалізувати більшість планів, гармонізувати особисті та ділові взаємини.

СКОРПІОН

Через вашу надмірну емоційність і бажання діяти, в першій половині грудня у стосунках з протилежною статтю виникають труднощі. Головне, не влаштовуйте сцени ревнощів і не згадуйте колишні образи, інакше можна зіпсувати новорічні свята. Друга половина грудня сприятлива для сімейних вечорів, зустрічей зі старими друзями, романтичних побачень. Ви зможете відпочити від суєти, спокійно завершити роботу і справи поточного року, підготуватися до зустрічі новорічних свят. Зовнішній сприятливий фон, сприяє підвищенню контактності, рухливості.

СТРІЛЕЦЬ

У першій половині грудня можливі помилки і втрати, навколо вас складається знервована, емоційно нездорова обстановка, що перешкоджає конструктивному спілкуванню і вирішенню важливих ділових проблем. По можливості-відпочиньте, так ви зможете уникнути багатьох неприємностей. Виникає гостра потреба розібратися зі своїми життєвими цілями, попрямувати до горизонтів нового досвіду. У другій половині грудня, віра в краще і оптимізм, допоможуть благополучно завершити поточний рік. Виникають прекрасні осяжні перспективи, в тому числі співпраці з іноземними організаціями.

КОЗЕРІГ

Зовнішні стримувальні обставини, незрозумілі перешкоди, заважають довести справи до успішного завершення. Емоційна нестійкість і імпульсивність, дратівливість і необхідність вирішувати одночасно з діловими і домашні проблеми, призводить до помилок і в тій, і в іншій сфері. Грошові труднощі і професійні негаразди, негативно позначаться на взаєминах з членами сім'ї і коханою людиною. Тому, уникайте подібних тем, розмов про роботу і довгострокового планування. Ділові угоди, особливо що стосуються нерухомості та сфери послуг, краще відкласти на другу половину грудня.

ВОДОЛІЙ

Варто проявити обережність у всьому, тому як доведеться робити важливий життєвий вибір. У першій половині грудня особливо важливо посилити самоконтроль, щоб уникнути неприємностей і поліпшити грошову ситуацію. У другій половині грудня, емоційний підйом, стійкість до переживань, стан бадьорості духу і фізичної витривалості, допоможуть вирішити безліч питань. До кінця грудня складається здорова робоча обстановка, вирішуються питання з нерухомістю, ремонтом, внутрішніми проблемами фірми. Емоційні сплески і деякий стан напруженості, можна ефективно трансформувати в інтенсивних особистих взаєминах або фізичній роботі.

РИБИ

Вас чекає багато спокус і випробувань. Можливі різні порушення здоров'я. Підвищена емоційність і агресивність, поряд із зовнішньою пригніченістю, можуть зіграти погану роль у відносинах з ближніми. Несприятливий період для розв'язання проблем партнерських або сімейних відносин, а також взаємин з дітьми. В особистій сфері взаємин можливі розчарування, любовні справи будуть розглядатися необ'єктивно, з'являються фальшиві ілюзії. Відносини, які нещодавно встановилися, можуть раптово закінчитися. У другій половині грудня ви зможете позитивно вирішити давно назрілі проблеми.

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Автор: Ольга Броскова