Місяць обіцяє принести зміни в життя окремих знаків Зодіаку.

Мольфар Макс Гордєєв ексклюзивно для УНІАН підготував детальний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на липень 2024 року. Що карти Таро пророкують вам, та які доленості події стануться влітку – читайте у прогнозі далі.

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Овен - гороскоп на липень 2024 року

У липні 2024 року Овнам належить показати себе з найкращих боків. Це стосується як роботи, так і особистого життя. Наполегливе подолання перешкод обернеться чудовими результатами, а блискучий стиль Овнів, їхній витончений смак і природні обдарування засяють новими гранями.

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"Без зусиль не витягнути і рибку зі ставка", - нагадує Сатурн, що впливає на ваш знак у період з 1 по 8 липня. Тож, перш ніж вимагати від долі подарунків і сюрпризів, візьміться за справу. Покажіть, що ви людина працьовита, цілеспрямована, відповідальна. Не ухиляйтеся від роботи, не перекладайте свої обов'язки на чужі плечі, і Всесвіт обов'язково вас винагородить.

Сильна потреба в нових знаннях, прагнення розширити горизонти своєї свідомості в другій декаді місяця будуть зумовлені впливом місячних вузлів. Ви можете дуже багато чого навчитися. Причому ви будете настільки відкритими для нової інформації, що ваш світогляд зазнає серйозних змін.

Період із 21 по 30 липня виявиться непростим. На вас може навалитися відразу кілька проблем, про що попереджає Сонце, яке напружено аспектирует ваш знак. Але ви зумієте їх вирішити, якщо не піддастеся паніці.

Головне, прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, адже правильне рішення прийде у вигляді раптового осяяння. 23 і 24 липня дозвольте собі нічого не робити: дивіться фільми, читайте книги, спілкуйтеся з друзями тощо. Нехай проблеми почекають, вам потрібен тимчасовий перепочинок.

Сприятливі дні: 14, 15, 23, 24.

Несприятливі дні: 18 і 19.

Любовний гороскоп

Початок липня обіцяє Овнам блискучі успіхи в очах протилежної статі. Ви викликатимете захоплення і знайдете нових шанувальників, але в житті самотніх Овнів переможний період триватиме лише до 11 числа і навряд чи принесе гідні плоди.

Незважаючи на чарівну привабливість, особисті справи забуксують з 11 до 21 липня, що зумовлено несприятливим розташуванням Венери. Конфлікти з милою серцю людиною можуть призвести до сумних думок про неможливість взаєморозуміння між людьми. Не поспішайте вішати ніс! Починаючи з 22 числа напружена смуга завершиться, і ви знову станете центром тяжіння.

Сімейним Овнам буде легше пройти через смугу небесного протистояння Венери з Марсом. Варто лише пригасити на цей час свої вогняний темперамент і не лізти на рожен. Природна кмітливість дасть змогу швидко зрозуміти, що доводити своє верховенство в сім'ї - не найкраща стратегія.

Потреба у твердій руці прийде до рідних і близьких самостійно й остаточно сформується до 22 липня. Скористайтеся цим, щоб перекласти на їхні плечі домашні роботи в останній декаді. Організаторські здібності дадуть змогу Овнам мобілізувати сім'ю і виділити більше вільного часу для духовного зростання.

Грошовий гороскоп

Щоб не потонути в гущавині навколишніх подій, Овнам доведеться уподібнитися тій жабі, яка збивала молоко на масло, активно ворушитися і присвятити більшу частину червня роботі. З перших же днів місяця доведеться справами доводити свою необхідність світові, про що свідчить напружене ставлення Сатурна до Марса і Плутона в перший тиждень червня, з 1 по 7 число.

Після 8 липня тиск Сатурна знизиться. Можна зменшити темпи і дозволити собі два розвантажувальні дні - 9 і 10 числа. Використовуйте їх для внутрішнього перегрупування зусиль і уваги. Із суботи почнеться досить складна в соціальному плані декада. Необхідне уважне осмислення дій колег і начальства. Інакше не уникнути конфліктів. Протистояння Венери Марсу триватиме аж до 21 липня, і якщо в цей період вам вдасться зберегти добрі стосунки в колективі, отже, ви не тільки цінний фахівець, а й умілий стратег.

Остання декада поверне Овнів у гущу багатозадачності. До вас звертатимуться по пораду, проситимуть допомоги і намагатимуться завантажити дрібницями. Щоб не закопатися в рутині, уникайте зайвих, не пов'язаних із вашою компетенцією справ. Знову знадобиться відпочинок у середині тижня - 23 і 24 числа.

Гороскоп здоров'я

Енергії на початку місяця буде дуже багато, що обіцяє Меркурій, який гармонійно аспектирует ваш знак. Займайтеся спортом, танцюйте, беріть участь у велосипедних пробігах. Тільки 4 і 5 липня вам не рекомендується багато часу перебувати на сонці. Висока ймовірність перегріву. А тому, якщо сонце буде палючим, носіть головний убір, за можливості пересувайтеся тіньовим боком вулиці і відмовтеся від ідеї поніжитися на пляжі.

Якщо в період з 11 по 21 липня ви несподівано відчуєте різкий занепад сил, станете дратівливими або у вас погіршиться апетит, не полінуйтеся відвідати ендокринолога і здати аналізи на гормони. Можливо, стався збій у роботі ендокринної системи, про що свідчить несприятливо розташована Венера. Але, почавши лікування вчасно, ви швидко одужаєте.

Травна система буде вразливою в період з 22 по 30 липня, коли відбудеться активізація знака Рака.

Щоб виключити ймовірність загострення хронічної хронічної недуги або виникнення нових проблем зі шлунком, харчуйтеся правильно. Виключіть зі свого раціону напівфабрикати, фастфуд, алкогольні напої. Віддавайте перевагу легким овочевим супам і салатам, а з м'яса - індичці та курятині.

Телець – гороскоп на липень 2024 року

Доброта, властива Тельцям від природи, потребуватиме твердої опори і важкої мотивації. Усього цього буде замало на початку місяця, але з надлишком накопичиться до його закінчення. Утримувати рівновагу в динамічній реальності допоможе внутрішній стрижень і заступництво зірок.

Потрапивши під вплив Урана в період з 1 по 9 липня, ви будете схильні до ексцентричного стилю поведінки. Так, проявиться ваша втома від постійного дотримання правил. Що ж, дозвольте собі маленькі божевілля - це задовольнить виниклу потребу в новизні та пригодах і допоможе скрасити сірі будні.

Займіться своїм культурним збагаченням, до чого в період з 10 по 22 липня закликає гармонійно розташована Венера. Відвідування виставок, театрів, музеїв, концертів викличе у вас щире задоволення. 12 і 13 липня ви можете справити позитивний вплив на своїх дітей або онуків. Просто запропонуйте їм почитати книжки, які вам колись сподобалися, або подивитися разом із вами фільми, від яких ви без розуму.

Негативні емоції буде складно стримувати в період із 24 до 30 липня, який пройде під впливом Марса, що напружено аспектирует ваш знак. Ви можете стати надто прискіпливими, критичними і уїдливими. Перестаньте сприймати оточуючих, особливо близьких родичів, як ворогів.

Якщо вам щось не подобається в їхній поведінці, спробуйте висловити своє невдоволення в максимально коректній і спокійній формі. Слідкуйте за словами 27 і 28 липня. Ви можете випадково видати чужий або свій секрет, про що попереджає нічне світило.

Сприятливі дні: 16, 17, 25, 26.

Несприятливі дні: 21 і 22.

Любовний гороскоп

Самотнім Тельцям буде складно домогтися розуміння з боку представників протилежної статі від початку місяця до 8 числа включно. Глибина вашої душі, обґрунтованість переживань і бажання зберегти щирі почуття отримають підтримку небесних сил, зумовлених розташуванням Урана. На жаль, земна метушня не завжди здатна оцінити статичну красу небесної механіки.

Починаючи з 10 липня головна покровителька Венера розгорне мирські уподобання, що позитивно позначиться на житті як самотніх, так і сімейних Тельців. Самотнім випадає величезний шанс отримати надійного партнера, стосунки з яким будуть глибокими і триватимуть довго. Такий стан світил збережеться аж до 22 числа.

До сімейних Тельців починаючи з 10 липня прийдуть гармонія і взаєморозуміння. Стосунки з дітьми і батьками додадуть повноти знайденому затишку. Є сенс залучити близьких до спільного відвідування культурних заходів, щоб збагатити духовний світ. Цілісність миру в родинному середовищі цілком залежатиме від вас в останній тиждень місяця. Проявіть доброту і заступництво стосовно близьких.

Грошовий гороскоп

Консервативний вплив Нептуна позначиться на робочому графіку Тельців на початку місяця як сповільнювальний фактор. Справи, що колись здавалися легкими, зависнуть у тенетах нерозв'язних обставин, а щоденна рутина стане пригнічувати схильну до позитивної діяльності психіку Тельця. Добре, що перший робочий тиждень червня короткий, оскільки вже з 7 липня млявий перебіг справ зрушиться з мертвої точки і почне прискорюватися під впливом наближення протистояння Венери з Марсом.

Ситуацію ускладнить Сатурн, чиє становище щодо Венери з 9 до 20 липня може зашкодити вашому матеріальному стану. У ці дні слід уникати конфліктів із начальством і поставитися до його неадекватної поведінки як до неминучої вселенської шорсткості. Телець, як земний знак, що перебуває під Венериним заступництвом, дедалі виразніше відчуватиме ґрунт під ногами і вже до 11 числа відчує в собі сили, здатні перевернути світ.

До 16 липня на допомогу вашій небесній покровительці прийде Меркурій, що дасть змогу укладати вигідні угоди і провертати справи, які здавалися раніше непідйомними. Аж до кінця місяця ініціативність і самостійність Тельців відгукнуться вигодою й успіхом.

Гороскоп здоров'я

Заняття спортом можуть нашкодити вам у період з 1 по 8 липня. Тренування будуть виснажувати, про що попереджає Нептун. Більше відпочивайте, за можливості освойте йогу, цигун чи іншу східну практику. 6 або 7 липня проведіть за містом, до чого закликає Місяць, що впливає на ваш знак. Поїхати краще туди, де є ставок, водойма, річка тощо. Споглядання води сприятиме поліпшенню вашого фізичного і душевного стану.

Болі в суглобах і м'язах, які періодично з'являються в період з 9 по 20 липня, будуть зумовлені несприятливим впливом Сатурна на ваш знак зодіаку. Щоб їх уникнути, у зазначений період їжте більше кальцієвмісних продуктів (сир, яйця, риба), а також щодня займайтеся лікувальною фізкультурою.

16 і 17 липня, коли відбудеться активізація дружнього знака Діва, - сприятливі дні для відвідування масажиста або остеопата. Проблем зі здоров'ям не виникне, адже дні місяця, що залишилися, пройдуть під благотворним впливом денного світила. І фізично, і психологічно ви почуватиметеся добре. Якщо у вас є шкідлива звичка, спробуйте позбутися її. Ви будете налаштовані досить рішуче, тож зможете побороти залежність навіть без підтримки з боку родичів і друзів.

Близнюки – гороскоп на липень 2024 року

Думки і бажання мають властивість збуватися, а тому стежте за своїми бажаннями. За загальної прихильності зірок червень несе в собі кілька пасток, заснованих як на небесній нестабільності другої половини місяця, так і на тонкощах натури самих Близнюків. Навчіться розуміти мотиви вчинків людей, які вас оточують.

Тварини викличуть у вас особливий захват у період з 1 по 8 липня, про що говорить Білий Місяць. Це прекрасний час для відвідування зоопарку, цирку, дельфінарію тощо. Якщо у вас є домашній вихованець, частіше грайтеся з ним. А якщо ви давно планували обзавестися чотирилапим другом, подивіться відповідні оголошення або відвідайте притулок у перший день літа, коли Місяць активізує дружній знак Водолій.

Зайва самовпевненість і прямолінійність можуть стати причиною погіршення стосунків з оточуючими в період з 10 по 23 липня. Будьте стриманішими і скромнішими, до чого закликає недружньо розташований Юпітер. Навіть якщо вам є чим похвалитися, не розповідайте про свої досягнення. Вас можуть наврочити. Також це вкрай несприятливий час для участі в різних конкурсах і змаганнях. Шанси на перемогу невеликі, а пережити поразку гідно без істерик навряд чи вдасться.

Взяти участь в екскурсійному турі, а ще ліпше туристичному поході, наприкінці місяця закликають Марс і Хірон. Нові враження викличуть цілу гаму позитивних емоцій. До того ж ви познайомитеся з цікавими людьми, деякі з яких можуть стати вашими друзями на довгі роки.

Сприятливі дні: 1, 18, 20, 27.

Несприятливі дні: 23 і 24.

Любовний гороскоп

Вплив Урана позначиться на самотніх Близнюках 1 липня, звільняючи їх від психологічних затисків і накопичених забобонів. Відкриється можливість поглянути на протилежну стать по-новому, інакше поставитися до сформованих або можливих у перспективі стосунків. Свобода поглядів супроводжуватиме вас аж до 8 числа, що зумовлено впливом Місяця. Це допоможе вийти з недомовленостей, усунути невизначеність у стосунках із представниками протилежної статі.

Прямота суджень і бажання розставляти крапки над "і" почнуть втрачати актуальність уже 9 липня, з поступовим приходом Юпітера в небесні розташування планет, що керують Близнюками. Буде потрібно перебудувати поведінку, щоб не посваритися з тими людьми, чиї почуття і симпатії виявили міцність і стійкість у першій декаді червня.

Сімейним Близнюкам варто зайнятися наведенням ладу в домі і також встигнути завершити поліпшення до 10 числа. Уміння дипломатично вибудовувати стосунки в сім'ї, лавірувати між різнобічними бажаннями домочадців знадобиться вам з 11 до 23 липня для того, щоб зберегти в оселі гармонійну атмосферу, сповнену коханням і взаєморозумінням.

Грошовий гороскоп

Ясність обставин і чіткість поставлених завдань забезпечать Близнюкам рівний перебіг справ протягом обох перших робочих тижнів, що зумовлено сприятливим розташуванням Меркурія до Сонця. Однак починаючи з 13 числа його рух стає ретроградним, а тому постарайтеся вивільнити від справ і навантажень третій робочий тиждень. Перешкод у трудових досягненнях додасть ще й Юпітер, чиє протистояння Меркурію може істотно вдарити Близнюків по кишені. Тому аж до 23 липня постарайтеся не укладати відповідальних угод.

Тим Близнюкам, які пов'язані з фінансовою діяльністю, варто зовсім узяти відпустку на час із 10 до 23 липня. Інакше з'явиться небезпека нашкодити не тільки собі, а й партнерам по бізнесу. Після 24 числа до зоряного розташування додається благотворний для Близнюків вплив Сатурна, який нівелює колишні загрози і відкриває нове поле можливостей.

Особливо сприятливими, як із творчого, так і з фінансового боку, виявляться 3 останні дні місяця - 28, 29 і 30 липня. У ці дні можна поліпшити свій добробут або долучитися до перспективних проєктів. Головне - не упустити свій шанс.

Гороскоп здоров'я

Ви потрапите під вплив Сонця, яке активізує ваш знак, тож у період з 1 до 12 липня будете захищені від загострення хронічних недуг, а також вірусних інфекцій. Це вдалий час для профілактики захворювань серцево-судинної системи. Насамперед, скоригуйте харчування: зменшіть споживання солі та жирного м'яса, обмежте вживання алкогольних напоїв. Почніть займатися аеробною гімнастикою.

Ваші розумові здібності можуть погіршитися, ви ризикуєте стати млявими й апатичними, про що в період із 13 до 22 липня попереджає Меркурій, що ретроградно рухається. Ці симптоми сигналізуватимуть про брак в організмі кисню. Протягом зазначеного періоду більше гуляйте. Якщо ви змушені багато працювати, тримайте вікна відкритими, а під час обідньої перерви виходьте на вулицю.

Останній тиждень місяця ідеально підходить для лікування і протезування зубів, про що свідчить Сатурн, який гармонійно впливає на ваш знак. Тож у разі виникнення зубного болю не затягуйте з візитом до лікаря. А ось експерименти з рецептами народної медицини до добра не доведуть. Якщо у вас немає протипоказань щодо здоров'я, відвідайте лазню 29 або 30 липня, чому сприятиме Місяць. Ви помітите різке поліпшення настрою і відчуєте приплив енергії.

Рак – гороскоп на липень 2024 року

Відкиньте стратегії одинаків і дійте заодно з тією групою, в яку ви влилися завдяки долі. Початок місяця обрушить на Раків різнобічні подразники, але їхній професіоналізм і вміння бачити велике в малому принесуть задоволення як самим Ракам, так і тим, хто перебуває з ними у співпраці.

Імовірно, в період з 1 по 8 липня вам надійде пропозиція взяти участь у ризикованому і вкрай сумнівному заході, про що свідчить несприятливий вплив Плутона, який несприятливо впливає на ваш знак. Навіть якщо ви впевнені в успіху, відмовтеся, щоб зберегти свої гроші і нерви. Втрати, яких ви зазнаєте, не вдасться компенсувати.

Декада з 10 до 20 липняя - чудовий період, коли на вас чекає приплив натхнення, на що вказують гармонійно розташовані Венера і Нептун. Більше часу приділяйте улюбленому хобі, особливо якщо воно має творчий характер. 12 або 13 липня, у дні проходження Місяця по вашому знаку, візьміть участь у творчому вечорі або іншому подібному заході, де ви зможете заявити про свій талант привселюдно.

Удача буде на вашому боці, і ви переконаєтеся, що в житті немає нічого неможливого, адже період із 21 до 30 липня пройде під захистом Сонця. У вас з'явиться реальний шанс втілити мрію в реальність. До того ж проблеми, які давно вас обтяжували, вдасться вирішити без особливих зусиль. 29 або 30 липня ви можете випадково зустріти людину з вашого минулого, з якою ви давно не бачилися. Не пропустіть можливість відновити дружнє спілкування, до чого закликає гармонійно розташоване нічне світило.

Сприятливі дні: 2, 21, 22, 29.

Несприятливі дні: 25, 26.

Любовний гороскоп

Підвищена чуттєвість самотніх Раків проявиться з 1 липня, що зумовлено впливом Марса на їхній інтимний світ. Пристрасті, що змушують Раків то кидатися в обійми коханих, то рвати стосунки на шматки, кипітимуть до 8 числа. Така емоційна рухливість до 10 числа винесе Раків на нове, творче осмислення любовних стосунків. Ваша привабливість наростатиме до кінця місяця і привертатиме до вас усе більше й більше позитивно налаштованих людей. Тенденцію, що наростає, підтримає Сонце, завдяки якому починаючи з 21 липня у самотніх Раків утворюється велика ймовірність зустріти свою долю.

Сімейним Ракам початок місяця також принесе бурхливі з'ясування стосунків із другою половинкою. Якщо ви виявите трохи терпіння і прихильності до партнера, то починаючи з 11 числа бурі вляжуться, і в домі настане гармонійна атмосфера взаєморозуміння і любові. У другій половині місяця корисно буде організувати спільну подорож.

Грошовий гороскоп

Вплив Плутона на водні знаки неоднозначний. Для людей, народжених під сузір'ям Рака, його поява в першому тижні червня загрожує жорстким станом справ на роботі, коли слід зібрати думки і волю для поетапного вирішення завдань. Інакше ви ризикуєте опинитися не у своїй тарілці або зробити службові помилки. Поміркуйте бажання висловлювати свою думку, але й не довіряйте випадковим порадам ззовні. Краще присвятити цей час аналізу різнобічних віянь. Тиждень вдалий для тих Раків, які зайняті фізичною працею, що не вимагає ухвалення доленосних рішень.

З 9 липня розташування планет зміниться на краще. Завдяки впливу Урана Ракам доведеться відчути підтримку колективу, особливо тим представникам цього знака, які від початку відчувають себе "корпоративними людьми". Знання потреб своєї галузі, свого підприємства істотно допоможе тим Ракам, які у своїй справі доки, справжні професіонали. Їхні знання й уміння будуть особливо актуальними від 19 липня і до кінця місяця, коли Прозерпіна ввійде в силу й додасть Раку здатності передбачати те, про що не підозрюють колеги.

Гороскоп здоров'я

Опинившись у владі войовничого Марса в перший тиждень літа, ви будете легкозбудливими. Ви почнете випромінювати таку енергію, що можете мимоволі притягнути травмонебезпечну ситуацію. А тому вам потрібно бути особливо обережними за кермом, під час поводження з гострими, колючо-ріжучими предметами, під час приготування їжі. Практикуйте медитації, слухайте спокійні музичні композиції, пийте розслаблювальні трав'яні чаї, що допоможе вам тримати емоції під контролем.

Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу і сигналів, які надсилає організм, у період з 9 по 18 липня. Не ігноруйте неприємних відчуттів і в разі їх виникнення відразу проконсультуйтеся з фахівцем. Якщо ж у вас є хронічні недуги, то варто поцікавитися думкою фахівця з іншого міста, що можна, наприклад, зробити дистанційно. Не виключено, що ви дізнаєтеся про новий, ефективніший спосіб лікування, про що свідчить Уран, який благотворно впливає на ваш знак.

Уникайте перекусів, відмовтеся від гострої, жирної та солоної їжі в період із 19 до 30 липня, який пройде під впливом Прозерпіни. Намагайтеся дотримуватися режиму харчування, не пропускаючи час сніданку, обіду і вечері. Якщо вас не влаштовує ваша фігура, більше рухайтеся. З дієтами почекайте, розпочате зараз голодування здатне спричинити збій у роботі органів шлунково-кишкового тракту.

Лев – гороскоп на липень 2024 року

Липень 2024 року може розхолодити багатьох, але не Левів. Ваша зосередженість, захопленість справжніми цінностями і конкретними завданнями виведе вас на лідерські позиції. Для досягнення цілей слід покластися на вихованість і знання гарних манер, оскільки соціальне середовище схильне насамперед оцінювати ці зовнішні якості.

Старші родичі можуть діяти вам на нерви в період з 1 по 6 липня, про що попереджає Чорний Місяць, який впливає на ваш знак. Вони не раз виведуть вас із себе нескінченними моралями і необґрунтованими причіпками. І все ж намагайтеся зберегти самовладання. Що спокійнішою буде ваша реакція, то швидше вас залишать у спокої.

Впритул займіться домашніми справами в період з 9 по 19 липня, який пройде під впливом Сонця і Прозерпіни. Так, це вдалий час для проведення невеликого косметичного ремонту у квартирі або на дачній ділянці. Причому за купівлею будівельних матеріалів краще вирушити 14 або 15 липня. У зазначені дні висока ймовірність отримати знижку або інший приємний бонус.

Проявіть наполегливість у досягненні поставленої мети, до чого в декаду з 20 до 30 липня закликає Марс, який активізує ваш знак Зодіаку. Навіть якщо на вашому шляху виникнуть несподівані перешкоди, які здаються непереборними, не звертайте. Порадьтеся з близьким другом, він допоможе вам знайти вихід і навіть запропонує свою допомогу, якщо ви її потребуєте. 21 або 22 липня доля може поставити вас перед вибором. Щоб ухвалити правильне рішення, поворожите на картах або улюбленій книзі.

Сприятливі дні: 4, 5, 23, 24.

Несприятливі дні: 1, 28.

Любовний гороскоп

Самотніх Левів на початку липня спіткає розчарування в обранцях, якщо такі накльовувалися раніше. Захочеться перервати виснажливі й безперспективні стосунки, але, домігшись свого, Леви можуть засумувати. Позначається охолоджувальний вплив Сатурна на живу, емоційну атмосферу, до якої Леви звикли. Аж до 19 липня самотнім Левам доведеться відчувати брак чуттєвого тепла і душевного комфорту. Однак уже з 20 числа і до кінця червня ви опинитеся під заступництвом Венери і з лишком заповните вакуум чуттєвого світу, що утворився.

Вимогливість сімейних Левів може завдати рідним і близьким багато клопоту протягом усього першого тижня червня. Бажано попередити їх заздалегідь, що це не ваша вина, а вплив таких планет, як Сатурн і Місяць. Щоб згладити гострі кути в домашніх стосунках, зверніться по допомогу до старшої рідні, організуйте застілля в першу суботу, або вирушайте на природу на обидва вихідні. До 9 липня зоряний вплив зробить вас менш прискіпливим до близьких людей. Сонце, що протегує Левам, дасть змогу навести лад як усередині, так і зовні. Дві декади місяця, що залишилися, пройдуть спокійно і гармонійно.

Грошовий гороскоп

Порядку і дисципліни вимагатиме від Левів початок робочого місяця, і з тими самими претензіями Леви звернуться до товаришів по службі. Їхній вогненний знак з 1 липня перебуває під владою планет, що протегують Козерогам, і твердий ґрунт земної стихії останніх, з одного боку, дасть упевненість у завтрашньому дні, але до того ж і позбавить власної ініціативи. Найбільших успіхів доб'ються ті Леви, які працюють у будівельній та аграрній сферах діяльності. Так само пощастить тим, у кого в компаньйонах і колегах є вогняні та земні знаки - Овни, Тельці, Діви, Стрільці та Козероги. На цих людей слід покладатися як на вірних товаришів і соратників.

Починаючи з 10 липня вплив земних стихій на Львів знизиться. У міру віддалення Сатурна від Сонця наростатиме необхідність ухвалення самостійних рішень. Волелюбна сутність Лева отримає можливість випростатися на повний зріст і принести максимум користі своєму підприємству до 20 числа. Марс, що впливає на Левів в останній декаді місяця, привнесе в роботу невелику нервозність і ймовірність конфліктів. Не варто їх побоюватися, оскільки правда на вашому боці.

Гороскоп здоров'я

На вас може напасти нудьга, про що в період з 1 по 11 липня попереджає напружено розташований Сатурн. Утім, із поганим настроєм вдасться впоратися без допомоги психотерапевта і заспокійливих. Частіше гуляйте і зустрічайтеся з друзями, не відгороджуйтеся від оточуючих, тоді у вас не виникне приводів для смутку. А 4 або 5 липня організуйте пікнік або візьміть участь у поході, до чого спонукає нічне світило. Перебування на природі сприятиме швидкій гармонізації вашого душевного стану.

Якщо ви захворієте в період з 13 по 25 липня, традиційні методи лікування виявляться малоефективними. Хірон, що утворює гармонійний аспект до вашого знака, закликає звернутися до гомеопата або натуропата, навіть якщо ви не відчуваєте симпатії до таких фахівців.

Кінець місяця ви проведете під благотворним впливом Венери. Природно, це вдалий час для розслаблювальних процедур, відвідування масажних салонів і перетворення зовнішності. Міняйте зачіску, експериментуйте з косметикою тощо. Зайнявшись своєю зовнішністю, ви відчуєте прилив життєвої енергії.

Діва – гороскоп на липень 2024 року

Бути в команді і не виходити за її межі Дівам необхідно в липні 2024 року як ніколи. Завдяки цьому Діви зможуть досягти синергетики в отриманні максимальної користі від світу, відчути міць цього явища і зміцнити свою самооцінку. Відчуваючи плече соратника, Діва стає у сто разів сильнішою за саму себе, а це багато чого варте!

Незважаючи на підвищений інтерес до потойбічного, у перший тиждень липня вам не слід заглиблюватися у вивчення цієї сфери життя. Через несприятливо розташований Нептун ви почнете спотворено сприймати інформацію і можете неправильно трактувати фундаментальні принципи езотерики, без яких неможливе її розуміння.

Будьте добрішими до людей, які вас оточують, особливо до тих, хто мешкає по сусідству, у період із 8 до 19 липня, адже він пройде під впливом Венери. Спробуйте подружитися із сусідами: не забувайте вітатися, частіше розмовляйте з ними, не відмовляйте в допомозі. Тоді в їхній особі ви знайдете вірних однодумців, за підтримки яких розв'яжете житлові проблеми, що давно турбують вас і потребують звернення в різні державні інстанції.

Ви будете рішучими й амбітними, завдяки чому зумієте досягти поставлених цілей у період з 21 по 30 липня, адже він пройде під захистом Плутона. Однак вашу впевненість можуть похитнути песимістично налаштовані родичі, що почнуть пророкувати вам невдачі або неприємності. Не слухайте їх. А краще займіться ретельним плануванням своїх дій. Наприклад, 25 і 26 липня якраз підходять для цього.

Сприятливі дні: 4, 5, 23, 24.

Несприятливі дні: 1, 28.

Любовний гороскоп

Тиск Нептуна на Меркурій позначиться і на особистому житті самотніх Дів. Висока ймовірність того, що ви потрапите в емоційну залежність від партнера або претендента на таке звання. Слід бути обережними й уважно фіксувати, чи не маніпулюють вами. Не поспішайте з висновками, оскільки Венера почне надавати прихильність Меркурію з 8 числа. Тоді ви знайдете достатньо сил і чарівності для того, щоб тверезо розставити пріоритети. Вплив Венери триватиме до 19 числа, додаючи шансів знайти справжнє кохання.

Сімейних Дів початок червня може ввергнути в необґрунтовані ревнощі до своєї другої половини. Відрізнити реальні приводи від вигаданих не вийде. Через надмірну підозрілість ви ризикуєте опинитися в дурному становищі, а тому відкладіть з'ясування хоча б до 8 липня. Аж до 20 числа Дівам доведеться перебувати під заступництвом Венери, а тому ваші позиції будуть вигіднішими, як і вміння відрізняти зерна від плевел. Мирні вирішення сімейних і побутових проблем можливі з 10 липня, а до 21-го Плутон обдарує Дів величезною силою внутрішньої рівноваги. Фінал місяця обіцяє бути щасливим і наповненим.

Грошовий гороскоп

З 1 липня Меркурій, який протегує Діві, стане в конфліктне розташування до Нептуна. Це створить необхідність роботи в команді і поставить вас у залежне від співробітників становище. Відсуньте лідерські якості на інший час, оскільки до середини місяця набагато правильніше рухатися у фарватері активніших колег. Уже з 13 числа Меркурій рушить у зворотний бік, 14-го ви відчуєте його вихід з-під впливу Нептуна. Забезпечені таким розташуванням планет ясність думки і свобода маневру вельми оманливі.

Аж до 19 липня, не поспішайте ламати ситуації об коліно і нав'язувати співробітникам свої рішення виробничих проблем. Свобода тягне за собою відповідальність, а гнів Юпітера на суєту мінливого Меркурія може вилитися Дівам у фінансові втрати. З 21 числа вплив Плутона надасть вам можливість критично оцінити підсумки командної роботи і приміряти на себе функції мудрого керівника. Загалом червень сприятливий для педагогів, продавців і тих Дів, які є обслуговуючим персоналом.

Гороскоп здоров'я

Верхня дихальна система буде вразливою в період із 1 до 13 липня, коли Меркурій утворює до вашого знака дисгармонійний аспект. Ви можете підхопити ГРВІ. З метою профілактики вам корисно пропити вітамінний комплекс, щодня полоскати горло, вживати більше фруктів і меду. За наявності хронічного захворювання органів дихальної системи робіть спеціальну дихальну гімнастику.

Можливе загострення хронічної недуги печінки в тиждень із 14 до 19 липня, який пройде під несприятливим впливом Юпітера. Протягом зазначених днів уникайте гострих, жирних страв, алкогольних і кофеїновмісних напоїв. У разі виникнення тяжкості в ділянці печінки не полінуйтеся звернутися до фахівця. Займатися самостійним підбором медикаментів не рекомендується, ви можете собі нашкодити.

Остання третина місяця - зовсім не вдалий час для тренувань. Більше Більше балуйте себе, більше відпочивайте, до чого настійно закликає денне світило. Дозвольте собі у вільний час поніжитися в ліжку. І, звісно, нікуди не поспішайте, не плануйте важливих справ. Вам потрібно влаштувати розвантаження для всього організму, особливо нервової системи.

Терези – гороскоп на липень 2024 року

Зацікавленість процесом часто призводить до кращих результатів, ніж прямолінійне прагнення до цих самих результатів. Уміння розподіляти навантаження, структурувати реальність і знаходити в ній вузлові точки зробить із Терезів справжніх стратегів і перетворить червень 2024 року на захопливий квест, корисний як для інтелекту, так і для гаманця.

Перед вами відкриються нові можливості, що в період з 1 по 12 липня обіцяють планети з дружнього знака Близнюки. Встигніть ними скористатися, а не витрачайте час на сумніви і страхи. 9 або 10 липня не відмовляйтеся від пропозиції відвідати культурно-розважальний захід. На ньому ви можете познайомитися з людиною, яка допоможе вам втілити заповітну мрію в реальність.

Події, що відбудуться в період з 14 до 21 липня, змусять вас замислитися про сенс життя і власне призначення, що не дивно: адже на вас впливатимуть місячні вузли. Ви ризикуєте загрузнути у філософських роздумах, втомивши ними навіть найближчих. Не тупцюйте на місці, винесіть корисні уроки із ситуації, що вразила вас, і тут же рухайтеся далі.

Ви станете потрібні відразу всім: і родичам, і друзям, і знайомим, оскільки останні дні місяця пройдуть під впливом Хірона. Від вас чекатимуть допомоги і корисних порад. Щоб впоратися і зі своїми, і з чужими проблемами, ретельно плануйте кожен свій день. Складайте розклад, при цьому аналізуйте, які справи не терплять зволікань, а які можна відкласти на потім.

Сприятливі дні: 9, 10, 27, 28.

Несприятливі дні: 4, 5.

Любовний гороскоп

Добрий вплив Сонця на самотніх Терезів призведе до приємних зустрічей і цікавих знайомств з 1 по 11. Представники протилежної статі, які вас оточують, викличуть непідробний інтерес своїми вчинками і способом мислення. Стежити за рухами людських душ - вкрай захопливе заняття. Якщо ви будете уважними, то вас не здивують пропозиції, що надходять, про спільні виходи у світ, відвідування цікавих видовищ та інші активності.

Місяць з'єднує Терезів із тими людьми, які шукають однодумців. На піку цього процесу, який припадає на трійку днів із 9 до 11 липня, у самотніх Терезів утвориться шанс вступити в тривалі й успішні стосунки. Вплив Венери, яка протегує Терезам, зробиться особливо помітним із 12 липня, але ваша привабливість для протилежної статі не повинна затуляти ті унікальні можливості, які доступні вашому інтелекту.

Сімейні Терези також відчують прилив сил, спрямувати який слід на старше покоління як джерело мудрості. Атмосфера любові та взаєморозуміння в домі посилиться у зв'язку з появою друзів сім'ї та спілкуванням із близькими.

Грошовий гороскоп

Вплив Меркурія на Терезів обіцяє успішне ведення справ, пов'язаних із торгівлею, фінансовими угодами, спілкуванням з навколишнім світом. Збіг інтересів і роботи подвоїть вашу ефективність з 1 по 12 липня. Екскурсоводи, викладачі, менеджери зі зв'язків стануть украй цікавими у своїй діяльності, та й решті Терезів робота буде в радість, оскільки сприятливий вплив Сонця в ці ж дні істотно додасть сил і ентузіазму.

Невеликий спад енергії - 4 і 5 липня - у зв'язку з впливом Марса і Плутона. Дайте собі перепочити, оскільки вже 10 ви відчуєте друге дихання. Спрямувати позитивну енергію в теоретичні вишукування і творчий інтерес до роботи є прямий сенс, оскільки під впливом Місяця ваші інтелектуальні можливості розширяться з 13 до 21 липня. Постарайтеся не розтратити цей потенціал даремно. Задумайтеся про те, як ненав'язливо довести до відома начальства про вашу очевидну користь. Небесне розташування Хірона натякає, що визнання безсумнівних успіхів має відбутися протягом останнього трудового тижня червня.

Гороскоп здоров'я

Гармонійний стан у період із 1 до 11 липня буде зумовлений сприятливим розташуванням Сонця щодо вашого знака. Воно позитивно позначиться на вашому імунітеті. Інфекційні недуги обійдуть вас стороною, ви будете сповнені сил та енергії. І тільки 4 або 5 липня, у дні активізації протилежного знака, можливе нездужання у вигляді підвищеної втоми або головного болю. У такому разі раніше лягайте спати: повноцінний сон подіє краще за будь-який знеболювальний.

Ризик загострення або виникнення алергії високий у тиждень із 12 до 19 липня, про що попереджає Венера. Дотримуйтеся чистоти, частіше провітрюйте приміщення, де ви перебуваєте, щоденно проводьте вологе прибирання вдома. Утримайтеся від вживання незнайомих продуктів і не експериментуйте з новою косметикою.

Щоб почуватися в тонусі, щодня робіть ранкову зарядку, а перед сном влаштовуйте нетривалі піші прогулянки. Загалом ви будете досить активними та енергійними, тож якщо захочете взяти участь у якомусь спортивному заході, то можете опинитися в трійці лідерів. Якщо ви хотіли провести обстеження організму або вам потрібно здати аналізи, зробити УЗД тощо, відвідайте поліклініку 27 або 28 липня.

Скорпіон – гороскоп на липень 2024 року

Липень 2024 року пропонує Скорпіонам здійснити кидок через складнощі й пастки до тріумфу справжнього переможця. Спокійний плин життя - теж добре, але його смак пізнається саме в боротьбі й подоланні. Обережність не зашкодить на початку місяця, але прийде час і відвазі. Будьте капітанами своєї долі, і вона посміхнеться вам!

Уникайте участі в груповій діяльності в період з 1 по 9 липня, який пройде під несприятливим впливом Урана. До вашої думки не прислухатимуться, що може вивести вас зі стану душевної рівноваги. Зате самостійно, поодинці ви зумієте впоратися навіть із тими завданнями, які раніше здавалися вам нездійсненними.

Не намагайтеся отримати що-небудь силою, до чого в період з 1 по 11 липня настійно закликає миролюбна Венера. Що більше ви будете тиснути на людей і чинити опір течії життя, то менші ваші шанси на успіх. Пустіть усе на самоплив, покладіться на долю і розслабтеся. Тоді ви опинитеся в потрібному місці і в потрібний час.

12 або 13 липня у вас виникне бажання відкрити завісу майбутнього. Місяць підказує, що зазначені дні сприятливі для найпростіших ворожінь, наприклад, за книгою. Проведіть період із 22 до 30 липня в спокійній, сімейній обстановці, до чого спонукає Сонце, що гармонійно аспектірує ваш знак. Якщо ви проживаєте далеко від близьких родичів (батьків, дітей тощо), постарайтеся відвідати їх. Нетривала поїздка до рідних підніме вам настрій. Назад ви повернетеся натхненними, сповненими енергії та нових ідей.

Сприятливі дні: 2, 13, 29, 30.

Несприятливі дні: 6, 7.

Любовний гороскоп

Конкретному й цілеспрямованому Скорпіону на початку червня буде складно домогтися взаємності від протилежної статі. Звичка йти до мети безпосередньо призведе самотніх Скорпіонів до прикрих збоїв в особистому житті. Слід тимчасово "відпустити кермо влади долею" і більше довіряти почуттям партнерів.

Аж до 11 числа волелюбна Венера диктує свої правила, не підвладні сухій логіці. Чарівність Скорпіонів проявиться починаючи з 12 числа і наростатиме під впливом Місяця, який протегує водним знакам. Скористатися цією обставиною вдасться тим представникам цього знака, які не замикаються в рамках власного досвіду і допускають у життя магічний вплив випадку.

Сімейним Скорпіонам доведеться пройти через смугу сварок і протидій з боку домашніх. До середини місяця може прийти відчуття того, що близькі навмисне змовилися і не хочуть вас розуміти. Оманливість такої точки зору виявиться після 15 липня. Подружжя виявиться поступливим і буде захоплюватися вами. До 22 числа під впливом Сонця порядок у сім'ї восторжествує.

Грошовий гороскоп

Поява в зоряній карті Скорпіонів Сатурна означає для них небезпеку травматизму на виробництві. Особливо це стосується тих представників цього знака, які зайняті фізичною працею, пов'язані з роботою верстатів і механізмів. Але й іншим Скорпіонам, аж до 9 липня, слід уникати будівельних майданчиків, цехів, багатолюдних зборів і нарад із великою кількістю учасників. Загрози посилюються впливом Урана, а тому всю першу декаду бажано активно берегти себе.

Лише з 11 числа водній стихії Скорпіонів почне протегувати Нептун, знімаючи жорсткі умови буття і приносячи довгоочікувану стабільність у справах і бізнесі. Зростуть доходи у тих Скорпіонів, які зайняті в торгівлі. Марс і Плутон увійдуть у благодатне розташування з Юпітером із 21 липня. Такий стан забезпечить Скорпіонів великими перспективами на всю останню третину червня. Можна затівати нові проєкти, придумувати і реалізовувати найсміливіші схеми збагачення. Скорпіони, які пройшли початок місяця без втрат, опиняються на становищі чемпіонів і перебувають на хвилі успіху, яку небеса видають як компенсацію за погрози і тяготи початку липня.

Гороскоп здоров'я

У період із 1 до 8 липня високий ризик отримати травму, до того ж найбільш уразливими виявляться нижні кінцівки, про що попереджає несприятливо розташований Сатурн. Носіть тільки зручне взуття, уважно дивіться під ноги. Якщо ви тренуєтеся в спортзалі, тимчасово відмовтеся від виконання вправ, які передбачають серйозне навантаження на литкові м'язи і ступні.

Ви легко зможете гармонізувати душевний стан у другу декаду місяця, яка пройде під благотворним впливом Нептуна. Якщо останнім часом на душі шкребли кішки, то заняття плаванням і часті прогулянки на свіжому повітрі швидко допоможуть вам. Зазначений період також підходить для відвідування психотерапевта і роботи над складнішими проблемами на кшталт фобій, комплексів, травматичних спогадів.

Стрілець – гороскоп на липень 2024 року

У другий місяць літа Стрільцям знадобляться чималі зусилля для самоорганізації. Занадто багато відволікаючих подій навколо, занадто глибокі власні думки, але якщо вдасться подолати ці обставини, знайти в собі силу волі, то результати будуть феєричними. Тільки не махніть на себе рукою і не піддайтеся млявій паніці! Ви сильні та здатні.

У першій декаді місяця вам буде важко засвоювати нову інформацію, а також висловлюватися, що буде зумовлено несприятливим впливом Меркурія на ваш знак зодіаку. Краще тимчасово відкладіть будь-яку інтелектуальну роботу, уникайте полеміки, а також почекайте з навчанням.

Дивні події почнуть відбуватися у вашому житті в тиждень із 14 по 20 липня, про що говорить Білий Місяць. До всього іншого, у вашому оточенні з'являться незвичайні, філософськи налаштовані особистості. Ймовірно, сама доля підштовхує вас стати на шлях духовного розвитку. Не опирайтеся тому, що відбувається, і тоді ви зробите неймовірні відкриття.

Не беріться за нові справи, а займіться розв'язанням давно назрілих проблем, до яких у вас ніяк не доходили руки, в останні дні місяця, до чого закликають Сатурн і Юпітер. При цьому прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, адже інтуїція буде загострена. А ось чужі поради ігноруйте, якими б логічними або мудрими вони вам не здалися.

23 і 24 липня, які пройдуть під захистом Місяця, - сприятливі дні для спілкування з батьками та іншими старшими родичами. Вони підтримають вас у будь-якому починанні й навіть можуть позичити вам суму, якої бракує, якщо ви маєте фінансові труднощі.

Сприятливі дні: 4, 5, 14, 15.

Несприятливі дні: 9, 10.

Любовний гороскоп

Самотнім Стрільцям у перших числах червня доведеться зануритися в містичні обставини, що впливають на особисте життя. Пошук відповідей на інтимні запитання може призвести вас до занять спіритизмом або ворожіння на картах, але невловима природа підсовуватиме нові запитання про наміри людей, до яких ви відчуваєте симпатію.

Починаючи з 14 числа в життя вклиниться вплив Нептуна, який не особливо прихильний до вогненних знаків. Предмет зітхань може розчарувати, у зв'язку з чим початкові плани зміняться. Тільки з 19 липня з'являться перспективні стосунки з протилежною статтю. Бережіть їх, оскільки Марс посилає вам близьких за духом людей.

Сімейним Стрільцям доведеться пережити етап необґрунтованих ревнощів і підозрілості щодо своєї другої половини. Аж до 12 липня не варто довіряти уяві, що розігралася під впливом Меркурія і Місяця. Краще приділити коханій людині більше часу.

Грошовий гороскоп

З 1 до 11 липня Стрільцям буде складно вписатися в робочий графік. Позначиться деструктивний вплив Меркурія, що відволікає від ясної течії думки і не дає сконцентруватися на чомусь одному. Різноманітність інтересів і напрямів діяльності не вкладатиметься в рамки робочого графіка. Цю дратівливу тенденцію посилить вплив Місяця, що гасить вогняну стихію знака 2 і 3 числа.

5 і 6 липня здадуться оазою спокою в некерованій метушні виснажливих тижнів. Постарайтеся, не поспішаючи, розкласти завдання на складові й визначитися з пріоритетами. Це стане можливим 13 числа, коли Меркурій, почавши ретроградний рух, перестане плутати вашу дійсність.

Наступний тиждень слід присвятити доведенню до розуму всіх тих завдань, які не були зроблені раніше. Ваша працездатність повільно, але неухильно зростає під впливом Юпітера, який протегує вам. Уже з 21 числа, ви будете на висоті, і вас можна буде ставити в приклад іншим. Успіхи не забаряться, за що порукою Марс, який прийшов на підтримку. Аж до кінця червня Стрільці отримуватимуть від роботи не тільки матеріальне, а й моральне задоволення.

Гороскоп здоров'я

Підвищено неспокійними і недовірливими ви ризикуєте стати в декаду з 1 по 10 липня, потрапивши під негативний вплив планет зі знака, протилежного вашому. На тлі такого напруженого психологічного стану у вас може загостритися хронічна недуга. Щоб цього уникнути, частіше влаштовуйте сеанси музикотерапії, а також використовуйте метод самонавіювання.

2 і 3 липня мінімізуйте споживання кофеїновмісних напоїв. У вас може різко підскочити тиск або розболітися голова. Організму бракуватиме корисних мікроелементів, на що в період з 12 по 18 липня вказує несприятливо розташований Нептун, а яких саме, ви зможете дізнатися тільки за допомогою спеціальних лабораторних аналізів. Якщо не хочете їх робити, пропийте збалансований полівітамінний комплекс, а також додайте в раціон більше фруктів і овочів.

Марс обдарує вас колосальною кількістю енергії в період з 19 по 30 липня. Активно займайтеся спортом вдома або в тренажерному залі, щоб не стати підвищено дратівливими. 27 або 28 липня, у дні проходження Місяця дружнім знаком Водолія, вирушайте на велосипедну прогулянку або покатайтеся на роликових ковзанах. Ви відчуєте себе такими щасливими, як у далекому дитинстві.

Козоріг – гороскоп на липень 2024 року

Консервативний уклад необхідний, але, крім цього, завжди є те, чого Козероги давно хотіли позбутися. Не доходили руки? Значить, червень надає можливість скинути зайвий баласт. Це необхідно для збереження тієї крейсерської швидкості, з якою ви рухаєтеся по життю. Обдумано й методично приступаємо до поліпшень.

Марс, що дисгармонійно аспектирует ваш знак, у декаду з 1 по 10 липня зробить вас підвищено дратівливими і до того ж нестриманими. Слідкуйте за своєю мовою і тоном, щоб не зачепити близьких людей і не спровокувати грандіозний скандал. За можливості й зовсім проведіть зазначений період на самоті. Щоб не занудьгувати, читайте художню літературу.

Імовірно, вам захочеться зробити якусь велику покупку в період з 12 по 21 липня. Однак не поспішайте розлучатися з грошима. Вивчіть пропозиції різних магазинів, особливо віртуальних. Уран, що благотворно впливає на ваш знак, підказує, що саме в Інтернеті ви знайдете потрібний товар хорошої якості і за відмінною ціною.

Молодші родичі можуть розкапризничатися і навіть захандрити в самому кінці місяця. І це вірна ознака того, що дитині або онукові не вистачає вашої уваги, про що свідчить недружньо розташоване денне світило. Не поспішайте записувати дитину до лікаря. Відкладіть усі важливі, значущі справи на потім, не беріться за нові проєкти, а почніть більше часу проводити з дитиною: грайте, відвідуйте розважальні заходи, гуляйте разом тощо.

Сприятливі дні: 6, 7, 16, 17.

Несприятливі дні: 12, 13.

Любовний гороскоп

Самотні Козероги на початку липня відчують припливи дратівливості, пов'язані з невідповідністю претендентів на близькість із тими високими вимогами, які Козеріг висуває щодо представників протилежної статі. Насправді винні не стільки ці персони, скільки вплив Марса. Уже 11 липня його тиск зникне, і оточуючі люди повернуться до звичного образу, гідного поблажливості.

Вплив Урана, що почався з 12 числа, у поєднанні з неоднозначною Венерою, чия роль активізується з 10 до 16 числа, спричинить потребу в широких жестах. Подарунки і витрати на гіпотетично можливих партнерів можуть стати надто рясними.

Сімейним Козерогам початок місяця не віщує тих проблем, які торкнуться самотніх. Предметом їхнього нерозуміння стане, скоріше, родич із боку другої половинки, ніж найближча серцю людина. Стабільність у сімейних стосунках може зазнати невеликої турбулентності в період з 10 по 16 липня, але швидко відновиться. Другу половину місяця слід приділити підростаючому поколінню. Одкровення і здогадки, привнесені в життя від спілкування з дітьми, допоможуть у позитивному сприйнятті світу.

Грошовий гороскоп

З 1 липня справи, що стабільно йдуть, потребуватимуть переоцінки, про що попереджає схильний до реформ Плутон. Для Козерогів його вплив означає необхідність глобальних реформ у роботі. Настав час "зчистити черепашки з днища вашого судна", щоб баласт, який накопичився за кілька років, не заважав матеріальному і професійному зростанню. Часу для змін є вдосталь, оскільки Плутон - повільна планета. Головне, відокремити зерна від полови і не викинути зайве разом із мотлохом.

Взявши до уваги вплив на Козерогів Урана, слід очікувати зростання амбіцій, яке проявиться на роботі 14 числа. Але і в попередні вихідні ви вже відчуватимете потреби поліпшень. Це ретроградний Меркурій підсовує поспішні рішення, яких краще уникнути. Пам'ятайте - весь червень має йти в розміреному ритмі, інакше неминучі метання і метушня, що заважають Козерогам відчувати повноцінність правильних вчинків. На тих, хто піддався метушливому впливу Меркурія, чекає короткий, але неприємний період розчарувань. Він зумовлений впливом Місяця, який позначиться з 21 липня і триватиме до кінця місяця. Утім, з огляду на підйом енергії в червні та розумний підхід до справ, слід сподіватися на вдалий результат затіяних Козерогами змін.

Гороскоп здоров'я

На початку місяця ви відчуєте прилив сил, що обіцяє Плутон, який впливає на ваш знак. Завдяки йому ви станете більш витривалими й активними. Якщо ви займаєтеся будь-яким видом спорту, то можете сміливо збільшувати навантаження. Шкіра буде схильною до алергічних реакцій у тиждень з 10 по 16 липня, про що говорить напружено розташована Венера. Вам не варто пробувати нові косметичні засоби для догляду за обличчям і тілом. Купуйте тільки ту продукцію, яку ви вже не раз використовували.

19 або 20 липня вам рекомендується влаштувати розвантажувальний день або хоча б виключити зі свого раціону м'ясні продукти. Таке короткочасне голодування позитивно позначиться на роботі шлунково-кишкового тракту, до того ж ви зумієте скинути кілька зайвих кілограмів.

Емоційна нестабільність у період з 21 по 30 липняя буде зумовлена несприятливим несприятливим впливом планет із протилежного знака. Постарайтеся стабілізувати свій душевний стан, інакше у вас може загостритися недуга серцево-судинної системи. З метою гармонізації слухайте розслаблювальні композиції, влаштовуйте сеанси ароматерапії.

Водолій – гороскоп на липень 2024 року

У липні 2024 року Водоліям доведеться відстоювати і зберігати ті досягнення, яких вдалося домогтися раніше. Липень - своєрідна сходинка, з якої не можна відкочуватися назад. Мудрість Водоліїв, їхня витонченість і увага до деталей дадуть змогу впоратися з цим завданням. Додатковим бонусом є товариськість і вміння цінувати сьогодення.

Період з 1 по 12 липня - гарний час, коли ви зможете довести раніше розпочаті справи до логічного завершення, про що говорять планети з дружнього знака Близнюки. Слухайте голос свого серця. А наполегливі поради родичів і друзів пропускайте повз вуха.

У стосунках із домочадцями пануватиме цілковита ідилія в тиждень із 13 до 19 липня: ви почнете розуміти домашніх буквально з півслова. Не дивно, що вам вдасться розв'язати спірні майнові та спадкові питання, про що свідчать Меркурій і Юпітер, які благотворно впливають на вас. При цьому 18 і 19 липня чудово підходять як для отримання юридичної консультації, так і для оформлення документів, що підтверджує дружньо розташоване нічне світило.

Душевний дискомфорт у період із 21 до 30 липня буде зумовлений несприятливим впливом Марса на ваш знак зодіаку. Сьогодення здасться вам похмурим і нецікавим. Подумки ви повертаєтеся назад, у минуле. Замість того щоб згадувати щасливі моменти свого життя, займіться виправленням того, що зараз вас не влаштовує. Наважтеся, нарешті, на рішучі дії та впустіть у своє життя вітер змін.

Сприятливі дні: 9, 10, 18, 19.

Несприятливі дні: 14, 15.

Любовний гороскоп

Одночасний вплив Місяця і Сонця вдало співпаде і вплине на інтимну сферу самотніх Водоліїв. У першу декаду червня ви маєте високу ймовірність знайти не просто приємного партнера, а предмет своїх мрій. Дружнім стосункам у цей період притаманно перерости в щось більше, а випадкова зустріч має задатки перетворення на серйозний і тривалий роман. Зміцнення зв'язків прийде і до тих Водоліїв, які встигли обзавестися стосунками, але досі не збиралися перевести їх у стан офіційного шлюбу.

Сімейним Водоліям слід пам'ятати, що йти по життю пліч-о-пліч із супутником - легше і надійніше, ніж поодинці. Тримати в голові цю істину слід особливо чітко на початку місяця, коли з'являться спокуси "завернути наліво". Подолайте себе, і вже з 13 липня ваше терпіння окупиться розквітом любові й комфорту в рідних стінах. Про це говорить царствений Юпітер, який вступає в союз з Ураном, що протегує вам.

Вторгнення Марса в життєві справи, очікуване 21 липня, торкнеться тих Водоліїв, які поводилися легковажно на початку місяця. Для інших же Водоліїв підступи "бога війни" залишаться непоміченими і не вплинуть на сімейне щастя. У будь-якому разі, для примирення з рідними підходять 27 і 28 липня, підтримані Місяцем.

Грошовий гороскоп

Творче ставлення до роботи приносить гідні плоди. Починання травня повною мірою реалізуються в перші 2 тижні червня і тішитимуть Водолія з 1 по 11 число, про що пророкує рух Меркурія відносно Урана. Фінансові поліпшення прийдуть у цей час до Водоліїв, які мають свій бізнес, а також працюють у виробничому секторі.

Не так гладко йдуть справи у фінансистів, педагогів і Водоліїв творчих професій. Починаючи з 13 липня зростає ймовірність зайвих витрат і грошових втрат, зумовлена розворотом Меркурія. Рятує становище дружнє розташування Сатурна до Урана. Починаючи з 11 числа взаємодія цих могутніх планет дає Водоліям шанси розподілити сили і заощадження в різних напрямках.

Пропозиції, що надійшли про нову роботу або про зміни напрямів кар'єрного зростання, не вимагають негайного рішення і дають змогу розглянути перспективи з усіх боків, залучаючи допомогу експертів і фахівців. Вона виявиться найкориснішою 18 липня, про що попереджає місячний вплив на всі двоїсті, неоднозначні процеси, що вимагають вибору.

Гороскоп здоров'я

Настрій, як і фізичний стан, буде чудовим у період з 1 до 10 липня, який пройде під сприятливим впливом Білого Місяця і денного світила. Ви зможете легко адаптуватися до будь-яких погодних умов, тож зазначені дні підходять для далеких подорожей. Тільки 7 і 8 червня будьте гранично уважними, перебуваючи за кермом.

Якщо у вас є хронічне захворювання кістково-м'язової системи, то період з 11 по 21 липня підходить для його лікування і полегшення вашого стану, про що свідчить Сатурн, який гармонійно впливає на ваш знак. Вам допоможуть сеанси підібраного спеціально для вас масажу, а також перегляд харчування і додавання в раціон більше кальцієвмісних продуктів.

Вашому здоров'ю нічого не загрожує, але через негативний вплив Урана наприкінці місяця ви ризикуєте перетворитися на іпохондрика. Тоді найменше поколювання в тілі ви розглядатимете як симптом серйозної недуги. Не піддавайтеся піддавайтеся зловмисному впливу планети. Використовуйте різні психологічні прийоми для зняття напруги. Якщо не можете самі стабілізувати свій стан, скористайтеся допомогою фахівця. 27 і 28 липня - якраз сприятливі дні для відвідування психолога.

Риби – гороскоп на липень 2024 року

Головне для Риб у липні - триматися на поверхні й не підставляти свої слабкі сторони під удари долі. У цьому допоможуть рідні та близькі, а також ті люди, на яких ви звикли покладатися. Уміння відсіювати другорядне і виділяти головне - той основний плюс характеру Риб, який допоможе і дасть можливість отримати від червня максимум користі.

Ставтеся простіше до чужих недоліків, не акцентуйте на них увагу і тим паче не озвучуйте свої претензії вголос, принаймні в період з 1 по 9 липня, коли буде сильним вплив Чорного Місяця. Стримуючи свої негативні пориви, ви зможете досить спокійно пережити початок місяця, уникнувши великих конфліктів і сварок.

Друга третина липня - невідповідний час для серйозних справ і ухвалення відповідальних рішень, про що попереджає Нептун, який взаємодіє з Венерою. Ви будете настільки неуважними і мрійливими, що ризикуєте випустити з уваги важливі деталі. А це загрожує негативними наслідками, особливо якщо ви маєте підписати договір або інший важливий папір. Зате ви можете зайнятися творчою діяльністю: написанням віршів, співом, малюванням тощо. Ймовірно, вас накриє хвиля натхнення, тож ви зумієте створити щось дійсно вартісне.

21 і 22 липня - сприятливі дні для того, щоб вирушити на риболовлю або відпочити на березі річки. Запропонуйте близьким друзям скласти вам приємну компанію, і ви чудово проведете час. Доля зробить вам подарунок у вигляді привабливої фінансової пропозиції в період з 23 по 30 липня. Навіть якщо вона здасться вам ризикованою, не відмовляйтеся. Ви отримаєте значно більше, ніж вкладете, що підтверджує Юпітер, у владі якого ви опинитеся

Сприятливі дні: 12, 13, 21, 22.

Несприятливі дні: 16, 17.

Любовний гороскоп

Самотнім Рибам у першій декаді червня пощастить на нові знайомства. Не всі з них виявляться цікавими в особистому плані, а тому корисніше буде зберігати усталені стосунки. Місяць, що впливає на водні знаки, у ці дні може підкинути несподівані сварки. Майте на увазі, багато що залежить від ваших слів, оскільки Місяць більшою мірою впливає на вас, ніж на симпатичних вам людей. Якщо стосунки з близькою для вашого серця людиною все ж зіпсуються, то найкращим періодом для їхнього відновлення виявиться час з 11 до 19 липня.

Після 20-го вам ґрунтовно знадобиться споріднене плече, оскільки прихильність Венери до Нептуна, який керує Рибами, викличе в серцях його підопічних мрійливість і тягу до романтики.

Сімейним Рибам слід зміцнювати рідне гніздо протягом двох третин місяця. Самовіддана праця на благо сім'ї не мине дарма і віділлється золотом любові та злагоди починаючи з 21 числа. Розташування Сонця до Нептуна в останні 10 днів місяця обіцяє максимум душевного тепла. Місяць додасть щастя в дім 29 і 30 липня.

Грошовий гороскоп

Вплив Місяця на робочі справи Риб на початку червня буде не настільки позитивним, наскільки міг би очікувати водний знак. Його перебування в чорній іпостасі обіцяє несподіванки аж до 9 числа, а тому в цей період постарайтеся забезпечити собі надійний тил. Навіть перевірені часом партнери по бізнесу можуть підвести через обставини, що склалися. Тому не залишайте на цей час незакінчених угод і не укладайте нових.

Сумнівними можуть виявитися всі проєкти й замовлення, не підкріплені передоплатою. Період надійності буде недовгим (з 10 до 12 липня) і міститиме лише 2 робочі дні, а вже з 13 числа знову настане пора нестабільності, зумовлена цього разу каверзами Меркурія. Тільки після 20 числа можна буде безбоязно братися за комерційну, посередницьку і будь-яку іншу діяльність, що має стосунок до фінансів.

Заступництво Юпітера зробить вас захищеними від зловмисників або просто нечистих на руку ділків. Найвдаліше місяць складеться для працівників бюджетної сфери, держслужбовців і всіх Риб, чий заробіток стабільно не залежить від мінливої долі.

Гороскоп здоров'я

Суворо дотримуйтеся основ правильного харчування в період із 1 до 8 липня, до чого закликають Місячні Вузли. Виключіть будь-яку шкідливу їжу: смажене, солоне, напівфабрикати, консерви, фастфуд. Віддавайте перевагу відвареним продуктам, овочам і фруктам. Тоді ви оминете проблеми зі здоров'ям, а саме: збій у роботі підшлункової залози або загострення хронічної недуги.

Імунна система буде ослаблена в період з 9 до 20 липня, коли Меркурій утворить до вашого знаку несприятливий аспект. Уникайте місць великого скупчення людей, не відвідуйте хворих друзів і родичів, відмовтеся від профілактичних візитів у поліклініку. Навіть за відсутності бажання щодня займайтеся спортом, адже фізичні вправи сприятимуть зміцненню вашої імунної системи.

Піднесений настрій у період з 22 по 30 липня буде зумовлений благотворним впливом денного світила. Якщо раніше ви хворіли, то зараз ваш стан помітно поліпшиться. Присвятіть кінець місяця догляду за своїм тілом: відвідуйте масажні та косметичні салони. А 29 і 30 липня, коли Місяць активізує ваш знак, - сприятливі дні для процедур зі зміцнення волосся.

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