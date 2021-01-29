У цьому місяці Вам слід проявляти обережність і стримувати свої негативні емоції.

В лютому Козерогів чекає безліч змін в роботі і сім'ї, і не всі вони будуть позитивними. У лютому ви часто будете відчувати внутрішню агресію і ризикуєте зірвати її на рідних. Уникайте сімейних конфліктів. На початку лютого можливі конфлікти з другою половинкою. На час зникне взаєморозуміння, і відносини будуть здаватися важким тягарем. Не дозволяйте поганому настрою керувати вами.

В середині місяця вас чекає підйом в кар'єрі і розвиток спілкування з друзями. Але ваш поганий настрій може все зіпсувати. В цей час ви будете ранимі і чутливі. В кінці лютого гороскоп радить вам стати потайливими, не розповідати своїх секретів і не пліткувати - можете накликати біду.

Сприятливі дні для Козерога в лютому 2021 року:

2, 3, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 26.

Несприятливі дні для Козерога в лютому 2021 року:

1, 4, 9, 13, 18, 19, 25, 28.

Прогноз для Козерогів у фінансах і роботі

На роботі в цьому місяці зірки радять вам бути нижче трави і тихіше води. Не беріть участь в плітках, інтригах і змовах. Нікому не розповідайте про свої кар'єрні амбіції - просто тихо працюйте. Це вдалий момент для зміни місця роботи або переходу на нову посаду. Успішним буде місяць для Козерогів, чия робота пов'язана з розрахунками і математикою. Не піддавайтеся на провокації недоброзичливців - цілком можливо, що вони хочуть зайняти ваше місце.

Лютий - вдалий місяць для великих покупок на зразок нових меблів і техніки. А дрібні покупки можуть вас розорити. Не розповідайте нікому про свої доходи і заначки, і не позичайте гроші в цьому місяці.

Гороскоп для Козерогів в любові і сім'ї

На початку лютого у самотніх Козерогів з'явиться прекрасний шанс знайти свою любов. Ви можете почути визнання в любові від людини, яка вже давно вам симпатична. Зірки радять чекати ініціативи від іншої людини і не робити перший крок, інакше вас неправильно зрозуміють.

Читайте такожНазвано найбільш сексуально привабливі знаки ЗодіакуСімейним Козерогам навпаки можна і потрібно проявляти ініціативу. Між вами з партнером може виникнути непорозуміння, вирішити яке повинні саме ви. Якщо ви не зробите перший крок до примирення - ваша сварка ніколи не закінчиться. Не дозволяйте друзям і рідним втручатися у ваші відносини і вказувати вам як вчинити. Особливо наполегливими будуть ваші батьки, але їх поради вам лише зашкодять.

Гороскоп здоров'я для Козерогів

Через часті стресові ситуацій в лютому постраждає ваша нервова система. Постарайтеся проводити більше часу на свіжому повітрі і пити трав'яний чай. В кінці лютого існує ризик загострення хронічних захворювань. У зоні ризику знаходяться Козероги з хворою спиною. Корисними для вас будуть цілющі масажі і грязьові ванни. На початку лютого рекомендується відмовитися від кави і мучного, а в кінці - їсти більше горіхів і морської риби.

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Автор: Катерина Пулатова