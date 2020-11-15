Посилюються крайнощі проявів претензій і невдоволення стосовно партнерів, особливо у фінансових питаннях.

21 листопада Венера переходить в знак Скорпіона, а Сонце переходить в знак Стрільця - транзит Венери по Скорпіону дає високу емоційну напруженість. Емоції можуть вийти з-під контролю, тоді не уникнути скандалів, бурхливих з'ясувань відносин. Особливо болісні в цей час почуття ревнощів, заздрості, розчарування в партнері, незадоволеність відносинами.

Посилюються крайнощі проявів претензій і невдоволення стосовно партнерів, особливо у фінансових питаннях. Шлюб, ділове партнерство, спільні проекти і взаємини з жінками, стають напруженими. Але якщо усвідомлено підійти до питань, проявити прагнення до співпраці і зробити перший крок до примирення, досягти вдасться багато чого: взаємні зобов'язання зміцняться, спільні цілі проясняться, невдоволення зникне, а взаємини придбають ще більш міцний фундамент і хороші перспективи, розповіла УНІАН астролог Марина Скаді.

ОВЕН

Рішучість і задоволення своїми діями, сприяє поліпшенню якості життя. Протягом тижня ви зможете реалізувати деякі свої цілі, плани починають втілюватися в реальності. Обставини складаються вигідно і корисно для вас, але в цей період вам можуть кинути виклик або навмисне спровокувати на відкриту конфронтацію, а також на ситуації, пов'язані з конкуренцією і ризиком. Ви цілком здатні і готові впоратися з усім, що вам належить, але ваші вчинки можуть привести до перевтоми, головних болів.

До 21 листопада у вас все добре – ви яскраво проявляєте свої індивідуальні здібності, відбувається творчий зліт, посилюється жага діяльності. Ваша щедрість і життєрадісність, діє на оточення запально, ви здатні зарядити інших енергією, оптимізмом. Найскладніші і болючі питання вирішуються легко і радісно. Впевнені в своїх силах, ваші дії і вчинки відрізняються неповторністю, ви відчуваєте любов інших людей. Але до кінця тижня, на вихідних вас можуть відвідувати похмурі думки, відчуваєте незадоволеність.

БЛИЗНЮКИ

Життя розбурхує вас, змушує вас активно проявитися, використовувати вольові якості. З'являється сильна потреба особистої участі у всіх справах, прагнення вирватися з нав'язаного кола обставин. Можливо навіть перевищення сил і повноважень. Ви опиняєтеся в центрі уваги, дуже багато залежить від прийнятих вами рішень. Зміцнюється енергетика, поліпшується самопочуття, з'являється неймовірна фізична сила. Гарний час для початку циклів творчої та ділової активності, що сприяють зростанню популярності.

РАК

Тиждень самоствердження в процесі професійної діяльності, з'являється можливість відстояти свою точку зору, зміцнити свою життєва позиція. Навколишні помічають в вас задатки лідера або якщо ви прагнете довести собі та іншим людям, що володієте цими задатками, прийшла пора самостійно змоделювати ситуацію, яка дозволить продемонструвати ці риси. Обставини дозволяють вдало проявити ваш потенціал, особливо до кінця тижня. Ви відчуєте прилив життєвих сил і будете задоволені своїми вчинками і їх результатами.

ЛЕВ

Якщо ви проявите великодушність стосовно оточення, то вони поставляться до вас відповідно, і ви зможете вирішити більшість актуальних для вас питань. Більш того, люди вашого кола високо оцінять ваш талант і особисті якості, хоча ви повинні будете самі створити для цього певні умови. Можливо, у вас з'явиться шанс зайняти місце керівника, коли мова зайде про співпрацю і підтримку партнера або інших союзників. Щасливий випадок або ситуація допоможе вам поліпшити своє становище в суспільстві або домогтися іншого особистого успіху.

ДІВА

Потік інформації і спілкування, спрямований в вашу сторону в той період, містить корисні відомості, за допомогою яких ви зможете краще висловити свою індивідуальність і здійснити особистий вплив. Не соромтеся користуватися чужими ідеями, разом з авторами і першоджерелами, ви зможете зробити щось довгострокове і корисне для багатьох людей. Творча жилка, сила характеру або здібності керівника, які ви демонструєте у зв'язку з громадськими подіями і діловими переговорами, допоможуть вам отримати значну користь з ситуації, що склалася.

ТЕРЕЗИ

Обставини дозволять задовольнити власні бажання, знайти достаток собою, відчути новий приплив життєвої енергії. Ситуації і взаємини напевно дадуть вам привід пишатися собою. У цей період прохання про послуги зустрінуть доброзичливе ставлення. До 21 листопада виходить все заплановане, але на вихідних ситуація може різко змінитися і не в кращу для вас сторону. Тому, постарайтеся протягом тижня докласти максимум зусиль і, як мінімум, наблизитися впритул до реалізації своїх цілей.

СКОРПІОН

Висока самооцінка і сила волі спонукають вас до самовираження у найпозитивнішому відношенні. Начальство, можновладці або ті, хто впливає на ваше життя, будуть схильні підтримати вас. Спілкування і поїздки в цей період тісно пов'язані з особистими потребами і цілями. Зосередженість на своїх інтелектуальних устремліннях і самовираженні, може допомогти Вам домогтися більш високих результатів. Скориставшись чужими ідеями і доповнивши їх власними, ви можете створити щось абсолютно нове - це шанс продемонструвати свої здібності.

СТРІЛЕЦЬ

Все робиться на підйомі, легко, вмієте словом підтримати іншу людину, надихнути на звершення. Отримана інформація, нові враження спонукають вас до творчості. Ви стаєте більш помітними, завдяки своїм розумовим здібностям і усвідомленим діям. З'являються хороші можливості для встановлення зв'язків, для розв'язання особистих проблем. Жінки і чоловіки більш активно йдуть на контакт один з одним. Активізується ділова, комерційна діяльність, фінансові справи щасливо вирішуються.

КОЗЕРІГ

Тиждень сприятливий для залучення уваги до своїх справ світських осіб і впливових осіб.більш вдало складаються ділові відносини з представниками протилежної статі. Від них можна очікувати розуміння, допомоги і підтримки, в тому числі матеріальної та фінансової. Не виключено зав'язування службових романів. Ви багато і активно говорите про себе, але схильність нав'язувати своє суспільство іншим, може привести до негативних наслідків. До кінця тижня ситуація поліпшується, багато актуальні для вас питання завершуються щасливо.

ВОДОЛІЙ

Активізуються взаємини з дітьми, з ближніми родичами. Використовуйте цей період для гармонізації ваших романтичних відносин і сімейних зв'язків. Протягом тижня відчуваєте внутрішню свободу, відчуваєте почуття радості і впевненості в собі, громадська діяльність приносить результати. Шукаєте в цей період душевності і знаходите в житті найкращі сторони. Ви натхнені і здатні заразити цим підйомом співробітників і компаньйонів, навіть начальство. Коштом особистої привабливості і фізичної чарівності вам багато до снаги.

РИБИ

Можете розраховувати на отримання позики, успішне вирішення юридичних справ. Тиждень сприятливий для виходу в світ, для заручин або одруження, для любовних пояснень і спільних справ з романтичним партнером. На вихідних ви можете відчути напругу, непорозуміння з партнером, причиною можуть бути фінансові питання. До кінця тижня можливі різні порушення здоров'я, тому не слід приймати важливих рішень, оскільки в стані невпевненості в собі, можна легко припуститися помилки, виправити яку буде не просто.

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Автор: Ольга Броскова