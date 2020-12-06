Астрологи назвали п'ять знаків Зодіаку, які можуть вас зрадити в будь-який момент.
Про це повідомляє slovofraza.
Близнюки
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Близнюки часто змінюють свою думку і поведінку. Часом вони не можуть стримати свою обіцянку. В результаті такі вчинки викликають негативну реакцію у їх оточення. B самих крайніх випадках зрада може служити навмисним актом для досягнення заповітної мети.
Діва
Діви дуже розважливі. Тому зрада з їхнього боку завжди навмисна. Вони переступлять через все, щоб досягти своєї мети. Але це неймовірно хитра людина і обставить все так, щоб підозри не падали на неї.
Стрілець
Спочатку цей знак здасться вам найдобрішим і щирим. Але він теж може вас зрадити. Правда, ненавмисно. Вони не вміють контролювати свої емоції, тому можуть розповісти вашу таємницю.
Водолій
Водолій може з вами спілкуватися, цікавитися вашим життям, проте розглядає вас лише в якості знайомого. А зі знайомими він не церемониться.
Риби
Риби - це дуже адаптивний знак Зодіаку. Вони можуть підлаштуватися під будь-яку ситуацію. Саме ця адаптація і спроба вхопитися за краще дозволяють Рибам легко зраджувати вже колишніх друзів і коханих, якщо у них знайшлися варіанти краще.
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