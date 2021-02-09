Астрологи назвали п'ять знаків Зодіаку, жінки яких мають вишуканий смак.

Про це повідомляє Клубер.

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Козоріг

Це дуже елегантні і витончені жінки. Для них дуже важливий парфум, яким вони пахнуть і одяг, який носять. Ви ніколи не побачите цю жінку в одязі, який їй не пасує.

Стрілець

Ці дівчата люблять гламур. Ви впізнаєте її з тисячі, бо вона нічим не відрізняється від кінозірки.

Телець

У цих жінок ідеальне почуття стилю. Вони завжди виглядають на мільйон, навіть якщо їх образ коштує набагато дешевше.

Скорпіон

Жінки-Скорпіони люблять підкреслювати свою жіночність і сексуальність. Але показують вони це не одягом, а своєю поведінкою. А самі речі не грають для них значної ролі.

Лев

Ці дами люблять бути в центрі уваги. Вони стежать за модними трендами і підбирають собі стильний одяг. Також вони володіють красивою і впевненою ходою, прекрасною поставою і гламурним образом в цілому.

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Автор: УНІАН