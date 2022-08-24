Пощастить найбільше в цьому місяці Терезам і Козерогам.

Астрологи склали любовний гороскоп на вересень цього року для всіх знаків Зодіаку. Згідно з прогнозом, в життя двох знаків прийде прекрасне і світле почуття - любов.

Терези

Експерти стверджують, що ці люди можуть зустріти свою другу половинку на роботі, під час якогось навчального тренінгу, відрядження або навіть на корпоративі. Почуття спалахнуть настільки блискавично, що обидві людини відчують "метеликів в животі".

До слова, дані стосунки будуть дуже швидко розвиватися: партнери вже незабаром можуть почати жити разом і не будуть затягувати з весіллям. Загалом, все складеться вдало.

Козеріг

Уродженці даного знака будуть ходити на побачення. Тих, у кого немає половинки, давно турбує питання особистого життя, тому є величезне прагнення нарешті знайти "свою" людину. Вересень стане переломним в цьому питанні і допоможе визначитися, кого ви хочете бачити поруч з собою.

Але не варто вішатися на шию кожному зустрічному. Астрологи кажуть, що даний місяць подарує вам не тільки справжні почуття, але і гіркий досвід.

Нагадаємо, названо три найбільш брехливих знака Зодіаку, яким не можна вірити.

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