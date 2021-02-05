Харчування сьогодні має бути різноманітним.

Зміна фаз місяця має великий вплив не тільки на земну погоду, але і на все живе на планеті. По Місяцю визначають долю людини і її самопочуття в найближчі дні. Місячний календар харчування підкаже вам, які продукти харчування можна вживати сьогодні, а які погано перетравлюються організмом.

Місячний календар харчування 5 лютого

5 лютого - спадний Місяць в знаку Скорпіона

Спадний Місяць виводить з організму все непотрібне, допомагає розслабитися і очиститися. У цей день можна з'їсти більше, ніж зазвичай. Сьогодні сприятливий день для схуднення і дієти. Однак голодувати не рекомендується.

Їжа сьогодні повинна бути поживною і різноманітною. Не їжте одну і ту ж страву двічі. Добре засвоюються молочні та кисломолочні продукти. Особливо корисними будуть кефір, сметана, кисле молоко. Також можна варити крупи і каші на молоці. Можна випити трохи червоного вина. Схильним до повноти людям варто виключити булочки і борошняне, іншим можна їсти цільнозерновий хліб.

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Автор: Катерина Пулатова