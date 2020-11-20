Місячний календар допоможе обрати вдалу для весілля дату, спланувати один із найважливіших днів у житті.

Весілля – важливий день у житті закоханої пари. Це відповідальний і дуже урочистий день, про котрий хотілося б згадувати лише найкраще та найприємніше, тому планувати одруження починають заздалегідь.

Читайте такожЗначення імені Аліна: характер, доля, сумісність з іншими іменамиНасамперед перед молодятами постає питання призначення дати весілля. До цього зазвичай підходять з усією відповідальністю, адже слід врахувати і бажання майбутньої сімейної пари, і можливості їхніх батьків та інших родичів. До того ж вважається, що правильно обраний день весілля може стати, як запорукою щасливого шлюбу, так і потенційно нашкодити – заздалегідь визначити його розвиток не в найкращий бік.

Тому в питанні вибору дати торжества навіть затяті скептики враховують астрологічні прогнози, циклічну зміну фаз Місяця, а також народні повір’я та прикмети.

Місячний календар на 2021 рік допоможе визначити фазу Місяця, положення цього небесного тіла в знаках Зодіаку, а також місячний день та його вплив на весільні торжества впродовж року, а отже – обрати вдалу для одруження дату.

Сприятливі дні для весілля у 2021 році

Січень 2021

Сприятливими для одруження в перший місяць наступного року будуть числа 17, 22 і 24. Несприятливі дні – 2, 4, 6, 9, 12, 13, 30 і 31 січня.

Лютий 2021

Найбільш сприятливими для взяття шлюбу вважаються 12, 13 і 22 лютого. Небажано одружуватися 1, 4, 6, 8-11 та 27 числа.

Березень 2021

Для весілля у березні найкраще підійдуть 19, 22 і 28. Несприятливі дні – 2-4, 6, 8, 9, 13 і 31 березня.

Квітень 2021

Вдалим буде союз, укладений 16 та 25 квітня. Несприятливими днями є 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 і 29 числа.

Травень 2021

У травні найкраще грати весілля 16, 17 і 23 числа. Несприятливі дні – 1, 4, 6, 8, 11, 27 і 29 травня.

Червень 2021

У перший літній місяць варто звернути увагу на 20 число. Не варто одружуватися в такі дні – 3, 5, 9, 10, 17, 26 і 29 червня.

Липень 2021

У липні найкращими днями для весільного святкування стануть 4, 12 та 16. Несприятливі дні – 1, 3, 6-8, 13, 28 і 29 липня.

Серпень 2021

Для весілля у серпні найкраще підійдуть 13, 15, 20, 22, 26, 30 і 31 числа. Не бажано одружуватися 2, 4, 5, 7, 11, 24, 26 і 31 серпня.

Вересень 2021

Міцним буде шлюб, укладений 12, 13, 17, 19 і 20 вересня. Натомість не найкращими днями для одруження є 2, 4, 6, 7, 15, 22, 25 і 29 вересня.

Жовтень 2021

Хорошими датами для весілля цього місяця вважаються 8, 17 і 18. Несприятливі дні – 2, 4-6, 25 і 31 жовтня.

Листопад 2021

У листопаді найкраще брати шлюб 14 або 19 числа. Несприятливими днями є 1, 4, 20, 23, 25, 27 і 30 листопада.

Грудень 2021

В останній місяць року найбільш вдалими для одруження будуть 10 і 17 грудня. Натомість не бажано грати весілля 2, 22, 23, 25, 29 і 30 грудня.

Підбираючи сприятливі дні для весілля у 2021 році, можна враховувати безліч чинників з різних гороскопів, дослухатися порад астрологів, але необхідно пам’ятати, що всі вони мають рекомендаційний характер. До того ж сам лише сприятливий день для шлюбу не обіцяє щасливого сімейного життя.

Коли краще грати весілля за церковним календарем

Тим, хто живе за християнськими звичаями, планувати весілля на 2021 рік потрібно з орієнтиром на церковні статути.

Зокрема, не варто вибирати для одруження дні, які припадають на піст (як одноденний, так і багатоденний).

У 2021 році будуть такі багатоденні пости:

Великий Піст – з 15 березня по 1 травня;

Петрів піст – з 28 червня по 11 липня;

Успенський піст – з 14 серпня по 27 серпня;

Різдвяний піст – з 28 листопада по 6 січня.

Крім того, забороняється одруження у четвер, вівторок (напередодні пісних днів) і суботу. Не рекомендується також грати весілля, коли в храмі проходить велике церковне свято.

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Автор: УНІАН