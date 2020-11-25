Останній місяць в році не позбавлений городніх і садових робіт.

Грудень вважається найбільш спокійним і найменш завантаженим днем року. Однак і в цьому місяці проводяться роботи з рослинами. У грудні потрібно доглядати за кімнатними рослинами і вигоночною зеленню, займатися прибиранням снігу в саду, перевіряти закладені на зберігання цибулини. Щоб робота в саду була плідною, потрібно враховувати фази Місяця.

Як Місяць впливає на рослини

Зміна фаз Місяця впливає на все живе на землі, в тому числі і на зростання і врожайність рослин. Спадний Місяць - найбільш плідний місяць року, коли проводять висадку і пересадку рослин. В повний Місяць і молодик рослини не можна чіпати - вони дуже вразливі. В цей час радять боротися зі шкідниками, прибирати сніг, приводити в порядок ділянку.

Місячний посівний календар на грудень 2020 року по днях

1 грудня - у теплиці, на підвіконні проводиться вигонка цибулі на зелень. Прополюють рослини, обприскують від хвороб, шкідників. Садять кучеряві квіти. Не рекомендується посадка і пересадка трав'янистих рослин.

2 грудня - вкривають дерева в саду при довгій осені. Проводять підзимові посіви і мульчування пастернаку, петрушки, моркви. У теплиці проводять посів шпинату, щавлю, салату листового, редису.

3 грудня - рекомендується виконувати роботи за минулий день.

4 грудня - рекомендується виконувати роботи за вчорашній день. Не рекомендується обприскувати рослини отрутохімікатами.

5 грудня - вигонка на зелень цибулі-ріпки, шніт-цибулі, петрушки. Прополюють і розпушують грунт, обприскують від шкідників.

6 грудня - не рекомендується поливати і підгодовувати рослини. Можна доглядати за вигоночними рослинами.

7 грудня - посів редису, моркви, цибулі-ріпки. Сприятливий день для посадки і пересадки будь-яких квітів.

8 грудня - в саду обрізають дерева, проводять снігозатримання на ділянках. Не рекомендується замочувати насіння.

9 грудня - проводять ті ж роботи, що і днем раніше.

10 грудня - у теплиці і на підвіконні проводять посів шпинату, гірчиці, листового салату. Вигонка на зелень, посів швидкозростаючих культур.

11 грудня - сприятливий день для поливу і підгодівлі рослин. Садять багаторічні квіти, проводять снігозатримання.

12 грудня - не рекомендується обрізка рослин і коренів. Проводять догляд за вигоночними культурами.

13 грудня - період молодика. Не проводити ніякі роботи з рослинами.

14 грудня - період молодика. Не проводити ніякі роботи з рослинами.

15 грудня - період молодика. Не проводити ніякі роботи з рослинами.

16 грудня - обприскують рослини від шкідників, проводять обрізку, підгодівлю, прищіпку. Сприятливий день для посіву багаторічних рослин. Обрізають дерева і чагарники.

17 грудня - при теплій погоді проводять посіви під зиму кропу, петрушки. Обробляють рослини від шкідників, хвороб. Прополюють і розпушують грунт.

18 грудня - рекомендації такі ж, як за минулий день.

19 грудня - не рекомендуються посіви і посадки більшості рослин. В саду проводять снігозатримання.

20 грудня - сіють насіння солодкого перцю, томатів, тепличних огірків. Вигонка на зелень селери, буряка, мангольда, петрушки. Хороший день для поливу рослин.

21 грудня - сприятливий день для посадки і пересадки багаторічних квітів. Не рекомендується обрізати рослини і обробляти від хвороб і шкідників. Проводять посів шпинату, кропу, петрушки.

22 грудня - рекомендується виконувати ті ж роботи, що і вчора.

23 грудня - проводять прополку рослин, боротьбу зі шкідниками, обрізку хворих рослин. Не рекомендується пересадка, укорінення, підгодівля і обрізання здорових рослин.

24 грудня - проводять ті ж роботи, що і минулого дня.

25 грудня - посів пекінської капусти, листового салату. Проводять вигонку спаржі, петрушки, буряка, селери. Не рекомендується рихлити грунт.

26 грудня - хороший день для виготовлення соків і вина. Підгортають снігом дерева і чагарники. Сприятливий день для посіву багаторічних квітів.

27 грудня - не рекомендується пересадка трав'янистих рослин. У теплиці і на підвіконні виганяють на зелень щавель, цибулю, буряк, ревінь. Висаджують кучеряві квіти.

28 грудня - проводять ті ж роботи, що і в попередній день.

29 грудня - хороший день для замочування насіння, посіву моркви і редису, розпушування грунту і поливу. Не рекомендується обробляти рослини отрутохімікатами.

30 грудня – Повний місяць. Роботи з рослинами не проводяться.

31 грудня – Повний місяць. Не рекомендується працювати з рослинами.

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Автор: Катерина Пулатова