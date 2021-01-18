Сьогоднішній день відомий в народі як Водохресний святвечір, Голодний вечір або Голодна Кутя. Сьогодні православні відзначають вечір перед Водохрещем Господнім 19 січня. Вважається, що відсьогодні починаються справжні зимові морози.
У народі 18 січня відомий як Голодний вечір. Сьогодні починалися приготування до посту. На стіл готували прісні страви без масла і сиру.
Сьогодні проводилися останні святочні ворожіння. Дівчата виходили за ворота і визирали першого зустрічного. Зустріти молодого хлопця означало швидке заміжжя, а побачити старого - до неприємностей. Незаміжні дівчата знімали черевик і перекидали його через паркан. В який бік носок покаже - туди і вийде заміж.
Існував і інший обряд. Незаміжні жінки сідали в коло, а в центрі була заміжня. Вона прив'язувала на нитку свою обручку і по черзі обходила всіх дівчат. Якщо біля дівчини кільце починало сильно крутитися - їй судилося в цьому році вийти заміж.
Читайте такожМісячний календар стрижок на січень 2020: в які дні стригти і фарбувати волоссяТакож ворожили на урожай. На вулицю виставляли в чашках різні види хліба на ніч і вранці оглядали. На який хліб впав іній - такий вид зерна буде врожайними в цьому році.
Водохресний вечір вважався розгуллям бісів і нечистої сили. Напередодні Водохреща ввечері в церквах святили воду. Вважалося, що після цього вона отримує чудодійні цілющі властивості. Такими ж властивостями наділяли сніг - ним вмивалися для краси і рум'яності. Сніг додавали в їжу худобі і збирали для лазні, кидали в колодязь.
Що можна і не можна робити в Водохресний вечір
- Не можна лаятися, ображатися, лихословити, прибирати в будинку.
- Не можна змішувати водохресну воду зі звичайною і думати про погане під час збору води.
- Напередодні Водохрещі не можна давати і брати в борг.
Погодні прикмети 18 січня
- Снігопад 18 січня - до хорошого врожаю гречки і меду.
- Якщо сніг випав рано вранці - буде хороший урожай ранньої гречки, опівдні - середньої гречки, а ввечері - пізньої.
- Якщо вночі небо безхмарне - буде багато гороху.
- Яскраво сяючі зірки віщують урожай зерна.
- Якщо собаки часто гавкають - буде багато дичини в лісі.
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